Предварительно планировали, что отпевать Юрия "Святошу" Горовца, Максима "Непейпива" Михайлова, Тараса "Тарасия" Карпюка и Богдана "Аполлона" Лягова будут в Успенском соборе Лавры. Но в последний момент пришлось поменять храм. Рассказываем, что произошло и как на это отреагировали в Минкульте.

Читайте также Организовывали "хлопок" в Белгороде и Брянске: в Киеве прощаются с героями-разведчиками

Обвиняют в отказе петь в Лавре

О якобы отказе сообщил глава "Братства" Дмитрий Корчинский. Вот прямая речь: "Час тому (пост был в 22:26 6 марта – 24 Канал) министр культуры Ткаченко решил, что наши погибшие бойцы диверсионной группы "Братства" не достойны быть отпеты в Успенском соборе Лавры и отменил свое разрешение".

Он также добавил, что на помощь пришла Православная Церковь Украины. Она организовала отпевание героев в Михайловском Златоверхом соборе.

Внимание! Отпевание героев-разведчиков состоится 7 марта в 11:30 в Михайловском Златоверхом, улица Трехсвятительская, 8.

Но на этом градус напряжения не сбавил обороты. Корчинский также написал, что уже подали петицию об увольнении с должности министра культуры Александра Ткаченко. Заметим, что сам глава ведомства на это еще никак не отреагировал.

Реакция Минкульта на "запрет"

В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на упрек Корчинского. В ведомстве подчеркнули, что не предоставляли отказа в отпевании погибших украинских героев в Успенском соборе 7 марта.

Представители министерства подчеркивают, что сетью ширится дезинформация. В то же время там подчеркнули, что согласовывать или не согласовывать служение в храме могут только после обращения религиозной общины.

В МКИП отметили, что по состоянию на 23:50 6 марта обращений от ПЦУ или любой другой религиозной общины не было. Следовательно, было не в чем отказывать.

Заметим, что украинских героев-разведчиков похоронят на Аллее Героев Лукьяновского исторического заповедника. Церемония прощания с ними состоится в 13:00 на Майдане Незалежности.