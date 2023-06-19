Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит оснований для инициирования увольнения министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Смотрите также Мы не братские народы, – Ткаченко возмутился из-за российских нарративов на Festival Arsmondo Slave

"Из содержания рассматриваемой петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания для осуществления премьер-министром Украины своих полномочий по поводу поднятия перед Верховной Радой Украины вопроса об увольнении министра культуры и информационной политики Ткаченко", – говорится в ответе премьера.

Также Шмыгаль добавил, что от министра культуры в Секретариат Кабмина поступило письмо, в котором Ткаченко отвергает обвинения, изложенные автором петиции

Указанная петиция не содержит никаких конкретных фактов о деятельности Ткаченко в должности министра культуры и информационной политики,

– говорится в сообщении.

Что известно о петиции по увольнению Ткаченко

Петицию с требованием уволить министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко создал Юрий Шиян 7 марта. Автор аргументировал это "ненадлежащим исполнением должностных обязанностей". 4 июня обращение набрало необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 741 из 25 000 необходимых.

Впрочем, ее автор получил письмо от Кабинета министров, что петиция не набрала нужное количество голосов. Затем в Кабмине объяснили такой ответ технической ошибкой в системе. Заметим, что уволить Ткаченко может только парламент.

Следует отметить, что еще в 2021 году министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Свое решение он объяснил несогласием с политикой правительства о подчинении Госкино и выделении бюджетных средств на культуру.