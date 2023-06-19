Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка", – мовиться у відповіді прем'єра.

Також Шмигаль додав, що від міністра культури до секретаріату Кабміну надійшов лист, в якому Ткаченко відкидає звинувачення, викладені автором петиції.

Зазначена петиція не містить жодних конкретних фактів щодо діяльності Ткаченка на посаді Міністра культури та інформаційної політики,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про петицію за звільнення Ткаченка

Петицію з вимогою звільнити міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка створив Юрій Шиян 7 березня. Автор аргументував це "неналежним виконанням посадових обов'язків". 4 червня звернення набрало потрібну для розгляду кількість голосів – 25741 з 25000 необхідних.

Втім, її автор отримав лист від Кабінету міністрів про те, що петиція не набрала потрібну кількість голосів. Згодом у Кабміні пояснили таку відповідь технічною помилкою у системі. Зауважимо, що звільнити Ткаченка може тільки парламент.

Зауважимо, що ще у 2021 році міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Своє рішення він пояснив незгодою з політикою уряду щодо підпорядкування держкіно та виділення бюджетних коштів на культуру.