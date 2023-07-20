Що саме стало причиною такого рішення – наразі невідомо. Президент також не зазначив, кого саме розглядає наразі на пост очільника Мінкульту.

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Президент України зазначив, що він говорив з премʼєр-міністром Шмигалем щодо питання бюджетних видатків під час війни. За його словами, наразі всі кошти мають спрямовувати на потреби наших військових.

"У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ", – сказав він.

Попри це, він наголосив, що культурні проєкти, такі як музеї, культурні центри, символи, серіали можуть бути реалізовані, але саме шляхом позабюджетних ресурсів. Тому президент запропонував Шмигалю здійснити два кроки.

Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні. А друге – попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України,

– наголосив Зеленський.

Наостанок він звернувся до представників місцевої влади, зазначивши, що люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Президент підкреслив, що бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають, адже спочатку Україна має перемогти.

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