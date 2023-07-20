Що саме стало причиною такого рішення – наразі невідомо. Президент також не зазначив, кого саме розглядає наразі на пост очільника Мінкульту.
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Зеленський зробив гучну заяву щодо Ткаченка
Президент України зазначив, що він говорив з премʼєр-міністром Шмигалем щодо питання бюджетних видатків під час війни. За його словами, наразі всі кошти мають спрямовувати на потреби наших військових.
"У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ", – сказав він.
Попри це, він наголосив, що культурні проєкти, такі як музеї, культурні центри, символи, серіали можуть бути реалізовані, але саме шляхом позабюджетних ресурсів. Тому президент запропонував Шмигалю здійснити два кроки.
Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні. А друге – попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України,
– наголосив Зеленський.
Наостанок він звернувся до представників місцевої влади, зазначивши, що люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Президент підкреслив, що бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають, адже спочатку Україна має перемогти.
Що відомо про можливе відсторонення Олександра Ткаченка
- Раніше українці зареєстрували на сайті звернень Кабміну петицію з вимогою звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.
- Попри це, не обійшлося без скандалів, адже користувачам, які підписали цю петицію повідомили, що вона буцімто не набрала необхідну кількість голосів і взагалі її видалили з сайту. Згодом цю помилку все ж виправили.
- Через деякий час на петицію відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що не бачить підстав для ініціювання звільнення Ткаченка з його посади. Ба більше, Ткаченко нібито сам написав йому листа, де зазначив, що відкидає всі звинувачення, які йому закидав автор петиції.
- Сам Ткаченко з початку війни неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, це стосується і передачі "Довженко-Центру" у пряме підпорядкування Державному агентству України з питань кіно, і цікавий жест вітання напередодні Дня Незалежності, і скандал з лідером добровольчого батальйону “Братство” Дмитром Корчинським тощо.
- Цікаво, що сам Ткаченко напередодні звернення Зеленського відкидав будь-які заяви щодо можливо звільнення. Він заявляв, що "йди нікуди не збирається".