Последними местами довольно остро встал вопрос о целесообразности выделения заоблачных средств из казны на "облагораживание городов". Глава нашего государства предложил решение этой проблемы. По его мнению, по таким и культурным инициативам нужно искать средства не в бюджете Украины.

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"Сначала победа"

По сути, немалая часть обращения гаранта была посвящена реализации культурных проектов – музеев, символики и так далее. По словам Зеленского, на это следует направлять внебюджетные ресурсы.

Отдельно президент обратился к местным властям и подчеркнул, что они также должны направлять деньги в оборонную отрасль.

Хочу обратиться ко всем представителям местных властей в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны – подождут. Сначала победа.

Обращение Зеленского за 20 июля: смотрите видео

Обратите внимание! Во время этого обращения Владимир Зеленский попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики. Очевидно, последней каплей стало финансирование из госбюджета сериала Горбунова на 33 миллиона.

Скандалы из-за государственных расходов