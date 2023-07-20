Останніми місцями досить гостро постало питання щодо доцільності виділення захмарних коштів з держаної казни на "облагородження міст". Глава нашої держави запропонував розв'язання цієї проблеми. На його думку, на такі та культурні ініціативи потрібно шукати кошти не в бюджеті України.

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"Спочатку перемога"

Власне, чимала частина звернення гаранта була присвячена реалізації культурних проєктів – музеїв, символіки тощо. За словами Зеленського, на це потрібно спрямовувати позабюджетні ресурси.

Окремо президент звернувся до місцевої влади й наголосив, що вона також повинна спрямовувати гроші в оборонну галузь.

Хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога.

Звернення Зеленського за 20 липня: дивіться відео

Зверніть увагу! Під час цього ж звернення Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики. Очевидно, останньою краплею стало фінансування з держбюджету серіалу Горбунова на 33 мільйони.

Скандали через державні видатки