Действовал как руководитель медиахолдинга: какие основные ошибки Ткаченко в должности Министра культуры

Стало известно о кадровых изменениях в правительстве: Владимир Зеленский поручил Денису Шмыгалю рассмотреть отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. По мнению значительной части культурного сообщества, за 3 года его управления государственная политика в сфере культуры подверглась регрессу.

Об этом 24 Каналу рассказала экс-замминистра культуры молодежи и спорта Ирина Подоляк. По ее мнению, Александру Ткаченко не хватало лидерства и целостной стратегии развития отрасли.

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Почему в обществе было неприятие Ткаченко

После назначения министра культуры и информационной политики в 2020 году сообщество работников культуры, насчитывающее около полумиллиона человек, говорило, что министру нужно дать время.

"Но в какой-то момент стало понятно, что министр культуры действует на своей должности как руководитель медиахолдинга. Иными словами, его интересы ограничивались телевидением и информационной политикой", – убеждена Подоляк.

Впрочем, культура – это не только телевидение и управление структурами.

Хорошо ли выполнял Ткаченко свою работу

За три года руководства Ткаченко в министерстве не было системного понимания процессов, происходящих в культуре. Вместо этого были спонтанны инъекции для поддержки тех проектов, которые были в общественном тренде.

"Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы следовать общественным трендам. Но в этом не было лидерства, визионерства и основательного понимания ситуации", – отметила экс-чиновник.

Поскольку Ткаченко, по мнению Подоляк, не сосредотачивал свое внимание на актуальных проблемах культуры, мимо него проходили такие вопросы, как сохранение памятников и музейных фондов во время войны.

В начале полномасштабного вторжения министерство не занималось эвакуацией музейных коллекций, из-за чего в Мариуполе, Херсоне и других прифронтовых и оккупированных городах могли быть уничтожены или украдены произведения искусства. Эта проблема почти полностью легла на плечи местных волонтеров.

Кроме того, у Ткаченко не было желания отстаивать независимость министерства культуры как институции, что было его обязанностью в должности министра. В качестве примера Подоляк приводит государственное финансирование для украинского кино, в котором возникли существенные проблемы из-за непрозрачности отбора фильмов для поддержки. Ткаченко никак не пытался повлиять на данную ситуацию.

Ирина Подоляк об отставке министра культуры: смотрите видео

Какие вызовы предстанут перед новым министром культуры

По большому счету, неважно, кто придет на его должность следующим. Потому что при руководстве Ткаченко государственная политика в сфере культуры дискредитировала себя и больше не имеет общественного доверия.

"Следующему министру культуры не позавидуешь, ведь ему придется восстанавливать все процессы и институции, а также – возвращать компетентных людей, ушедших из министерства, в управление культурой", – предположила Подоляк.

Из-за чего возросло недоверие к министерству культуры