"Сніговий барс" замість "Залізного генерала"․ Що про відставку Залужного пишуть західні ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський 8 лютого 2024 року звільнив головнокомандувача Валерія Залужного в межах радикальної перебудови військового командування, що фактично стало найбільш значущою зміною в українському керівництві з моменту вторгнення Росії майже два роки тому.

Звільнення врешті поклало край тижневим спекуляціям щодо долі генерала Залужного, чиї стосунки із Зеленським, відверто кажучи, були непрості протягом останніх місяців. Особливо погіршилися вони після того, як Україна не змогла здійснити великий прорив у своєму контрнаступі минулого літа і восени.

Ця визначальна зміна трапилася в складний для України момент війни, на тлі посилення російських атак, партійних суперечок у Сполучених Штатах щодо надання допомоги уряду в Києві та напруги між цивільним і військовим керівництвом України.

24 Канал зібрав основні думки західних ЗМІ, які ретельно аналізують ситуацію. Переказуємо вам лише найцікавіше, що пишуть західні аналітики та експерти про те, як зміна командування може вплинути на хід війни.

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Звільнення Залужного: які виклики стоять перед Сирським

Рішення про відставку вищого військового керівництва в розпал ворожого наступу створює ризики, зокрема зриву оперативного планування, а Україна не має глибокої лави старших командирів, які могли б претендувати на посади в Генеральному штабі. Оголошуючи про кадрові зміни, пан Зеленський назвав п'ятьох генералів і двох полковників, яких він має намір підвищити. Про це, зокрема, наголошує видання New York Times у своєму матеріалі.

За словами Зеленського, нова команда повинна почати свою роботу з розроблення "детального плану дій на наступний рік".

Однак будь-який план повинен враховувати невизначеність щодо темпів і кількості західних озброєнь, а також труднощі в залученні до бойових дій "новоспечених військових",

– зауважують у виданні.

Поки в парламенті обговорюють новий план мобілізації, 50-річний генерал Залужний закликав націю залишатися єдиною в боротьбі за виживання.

"Ми вижили разом", – сказав він у своїй заяві. За його словами, кожен має продовжувати адаптуватися "до нових реалій" війни, і тільки тоді всі зможуть "перемогти разом".



Володимир Зеленський і Валерій Залужний / фото ОП

Обидві заяви були опубліковані з різницею в декілька хвилин, що свідчить про те, що дві найвидатніші на сьогодні постаті України тісно координували свої дії, щоб продемонструвати єдність.

Перед його наступником, генералом Сирським, постане складне завдання – прийняти командування армією, яка бореться з численними проблемами та яку все більше переважає озброєний агресор. І він обійме посаду, котру звільнив генерал, якого дуже поважає армія та суспільство.

Сирський, який має позивний "Сніговий барс", стає до керма в умовах глибокої невизначеності, оскільки Київ очікує на життєво важливу військову допомогу від Сполучених Штатів, яку республіканці в Конгресі США затримують уже кілька місяців.

Генерал Сирський, який, як і багато українських командирів, пройшов підготовку в радянській військовій системі, не став одразу коментувати свою нову роль після того, як провів день на східному фронті, зустрічаючись із командирами на місцях, де йдуть бойові дії.

Командувач, якого Зеленський обрав замість Залужного, генерал Сирський, очолював єдиний елемент, який спричинив різку критику з боку офіційних осіб Сполучених Штатів: спробу відбити місто Бахмут улітку минулого року.Сполучені Штати тоді закликали Україну зосередити всі сили на одному напрямку, щоб прорвати російську лінію фронту на півдні.

Він сказав, що вони працюють над вирішенням "проблемних питань, які є критично важливими для стабільності оборони", і перерозподілятимуть сили та ресурси за потреби.

Як сухопутний командувач, новий головнокомандувач армії Сирський також тісно пов'язаний як із першими успіхами України, так і з її нещодавніми невдачами. В інтерв'ю агентству Reuters минулого місяця він наголосив на важливості ротації виснажених військ, які перебувають під майже постійним артилерійським вогнем.



Президент Зеленський із генералом Сирським (праворуч) під час візиту до прифронтового Куп'янська минулого року / фото Єфрема Лукацького / Associated Press

Високопосадовці адміністрації Байдена заявили, що Сполучені Штати поважатимуть рішення президента Зеленського змінити головнокомандувача Збройних сил України у воєнний час.

Але в приватних розмовах американські чиновники висловлювали занепокоєння тим, наскільки глибокі будуть зміни. За їхніми словами, тотальні зміни у верхах можуть мати негативний вплив на полі бою, зауважують у NYT.

, високий авторитет генерала Залужного серед українського суспільства призвів до припущень, що він може стати потенційним суперником Зеленського на майбутніх виборах. І це теж треба брати до уваги.Звісно, президент Зеленський намагався відвести від себе такого роду критику, представивши своє рішення як частину радикальної перебудови системи, що потребує переосмислення, а не як особисту суперечку.

Справа не в прізвищах. І вже точно не про політику. Мова йде про систему нашої армії, про управління в Збройних Силах України і про залучення досвіду бойових командирів цієї війни,

– наголосив президент.

В NYT згадують, що тертя між президентом і генералом назрівали давно, а їхнє суперництво здебільшого було приховане від очей громадськості на тлі військових успіхів. Розкол поглибився минулої осені, коли генерал Залужний опублікував есе, у якому оголосив, що бойові дії зайшли в глухий кут, що суперечило постійним, сповненим надії твердженням Зеленського про прогрес.

Бен Годжес, генерал у відставці, який командував сухопутними військами США в Європі, сказав NYT, що в демократичній державі зміна командирів, коли це потрібно, завжди прерогатива цивільного керівництва.

Я вважаю несправедливим, що це зайняло так багато часу, щоб дійти до цього моменту. Якими б не були обставини, це повинно було статися відразу з призначенням нової людини на місце (Залужного – 24 Канал),

– вважає Годжес.

За його словами, тепер, коли це сталося, цілком природно, що новий командувач залучатиме власну команду та впроваджуватиме зміни, які, на його думку, потрібні.

Успіх у воєнний час, критика та розбіжності з американцями

Тим часом у Politico опублікували доволі різні позиції та оцінки "Залізного генерала", пославшись на високопоставленого українського офіцера.

Високопоставлений український військовий офіцер, який побажав залишитися анонімним, щоб говорити відверто, сказав, що серед вищого військового керівництва наростало розчарування тим, що Залужний проводить "багато часу у фейсбуці, вихваляючись тим, як він щось робить", водночас на лінії фронту мало що змінювалося як у тактичному, так і в стратегічному плані.

Перед тим, як було оголошено про відставку, офіс Залужного запитали, чи висловлював Пентагон незадоволення тим, як він проводив контрнаступ, і чи поділяють ці занепокоєння деякі українські військовослужбовці. Його прессекретар відповів виданню, що їм про це нічого невідомо.

. Він намагався перекинути недостатньо оснащені підрозділи по полю бою, щоб призупинити масований російський наступ на Київ, і стримував московські війська достатньо довго, щоб почала прибувати західна допомога. Потім він повів українські війська в приголомшливий контрнаступ наприкінці 2022 року, в результаті якого було відвойовано великі території.Він також побудував міцні відносини з міністром оборони США Ллойдом Остіном та іншими високопоставленими західними генералами, що мало вирішальне значення для цементування потоку військової підтримки у 2022 і 2023 роках.

Водночас, за словами австрійського військового аналітика Тома Купера, Залужного критикують за те, що він не завершив трансформацію української армії у військо західного зразка, не покращив логістику і не зміг відвести війська від лінії фронту, щоб дати їм можливість відпочити та відновитися, а не залишати їх в окопах на всю війну.

Через два роки після тотального вторгнення жоден з цих планів не працює належним чином, а покращення, які спостерігаються до цього часу, залишаються відносно мінімальними,

– зауважив авторитетний військовий.

Це робило Залужного відкритим для нападів.

"Так не можна було робити. Це було неможливо, але позиція головнокомандувача була трохи зарозумілою: "Давайте почнемо бійку, а там подивимося", – каже вищезгаданий український офіцер.

Між Залужним і Пентагоном також існувала напруга щодо того, як саме має відбуватися контрнаступ.

Пентагон наполягав на тому, щоб українські військові зосередили основний удар на одній ділянці, де, на думку стратегів, можливий прорив. Натомість Київ обрав кілька наступів по всьому фронту, вважаючи, що це ускладнить для росіян зміцнення багатьох точок одночасно.

Після тижнів розбіжностей "під час наступу стало цілком зрозуміло, що українці просто не зацікавлені в американських порадах і вони взагалі дійшли висновку, що нам немає чого їм запропонувати",

– заявило джерело Politico, радник, який консультував Білий дім із військових питань.

За словами радника, аргумент полягав у тому, що Сполучені Штати не мають досвіду ведення такої війни, яку ведуть українці, і, хоча американські поради вітаються, вони можуть також бути неактуальні.

У найближчі місяці, коли Україна змушена оборонятися, нинішня "війна на виснаження – це дуже, дуже поганий вибір для України", – каже український офіцер.

За словами офіцера, Україні слід застосувати "асиметричний" підхід, зосередившись на оборонних і промислових об'єктах всередині Росії, "щоб зламати їх, а не втягуватися в цю м'ясорубку" – те, що в довгостроковій перспективі буде на користь Росії з її більшим населенням і більшими запасами техніки та бронетехніки.

Як пише інше авторитетне американське видання The Wall Street Journal, наразі Росія не має безпосередньої можливості прорвати українську лінію оборони, але вона просувається вперед у кількох місцях, проводячи піхотні атаки на українські передові підрозділи, які не мають достатньої кількості живої сили та техніки.

Чого чекати від тандему Зеленський – Сирський та що буде із Залужним

Можна довго аналізувати, що ж відбулося між Зеленським та Залужним. Як справедливо зауважує The Economist, на війні немає нічого незвичайного в тому, що політики та військові не надто високої думки одні про одних. Що насправді прирекло відносини між президентом і генералом, так це зміна поглядів голови держави на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна.

У демократичній державі збройні сили повинні бути підпорядковані політикам. Авторитет генерала Залужного як головнокомандувача вже був фатально підірваний чутками про його звільнення. Чим довше Зеленський здавався занадто слабким, щоб звільнити його, тим більше страждав і його власний авторитет. Питання полягає в тому, де після цього опиняться президент і новий головнокомандувач Сирський.

Одним із ризиків для Зеленського може бути невдоволення, спровоковане в армії звільненням улюбленого командира. Генерал Сирський має репутацію людини, яка готова вступити в бій із ворогом, навіть якщо це призведе до великих людських і технічних втрат. І це ні для кого й ніколи не було секретом.

Він суперечлива фігура, що викликає неоднозначну реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих і керує страхом. Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він може пом'якшити свій стиль командування та навчитися говорити правду владі, припускають у виданні.

Реорганізація також спричинить дезорганізацію, оскільки офіцери переходять на нові посади в системі командування. Важливо, щоб ці зміни не погіршили боєздатність України. Незабаром країні знадобиться нова мобілізація, навіть якщо генерал Сирський використовуватиме свої війська здебільшого для оборони.

Оскільки генерал Залужний – вже навіть офіційно Герой України, його звільнення матиме і політичні наслідки. Заява Зеленського про його відставку була нечітка щодо того, що генерал робитиме далі.

Ті, хто знають генерала, не вважають його природженим політиком, але він не буде першим старим солдатом, якому обіцянка влади закрутила голову. У такій країні, як Україна, той чи інший олігарх, безсумнівно, побачить у ньому засіб для реалізації власних амбіцій. Він повинен зберігати почуття смиренності. Зі свого боку Зеленський має бути достатньо мудрий, щоб зрозуміти, що, якщо він і його адміністрація спробують стримувати невдоволення, вони завдадуть шкоди політичній культурі, яку намагаються врятувати. Так вважають у виданні The Economist.