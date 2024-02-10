"Снежный барс" вместо "Железного генерала"․ Что об отставке Залужного пишут западные СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский, 8 февраля 2024 года, уволил главнокомандующего Валерия Залужного в рамках радикальной перестройки военного командования, что фактически стало самым значимым изменением в украинском руководстве с момента вторжения России почти два года назад.

Увольнение наконец положило конец недельным спекуляциям относительно судьбы генерала Залужного, чьи отношения с Зеленским откровенно говоря были непростыми в течение последних месяцев. Особенно ухудшились они после того, как Украина не смогла осуществить большой прорыв в своем контрнаступлении прошлым летом и осенью.

Это определяющее изменение случилось в сложный для Украины момент войны, на фоне усиления российских атак, партийных споров в Соединенных Штатах по оказанию помощи правительству в Киеве и напряжения между гражданским и военным руководством Украины.

24 Канал собрал основные мнения западных СМИ, которые тщательно анализируют ситуацию. Пересказываем вам только самое интересное, что пишут западные аналитики и эксперты о том, как смена командования может повлиять на ход войны.

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Увольнение Залужного: какие вызовы стоят перед Сырским

Решение об отставке высшего военного руководства в разгар вражеского наступления создает риски, включая срыв оперативного планирования, а Украина не имеет глубокой лавы старших командиров, которые могли бы претендовать на должности в Генеральном штабе. Объявляя о кадровых изменениях, господин Зеленский назвал пятерых генералов и двух полковников, которых он намерен повысить. Об этом, в частности, отмечает издание New York Times в своем материале.

По словам Зеленского, новая команда должна начать свою работу с разработки "детального плана действий на следующий год".

Однако любой план должен учитывать неопределенность относительно темпов и количества западных вооружений, а также трудности в привлечении к боевым действиям "новоиспеченных военных",

– отмечают в издании.

Пока в парламенте обсуждают новый план мобилизации, 50-летний генерал Залужный призвал нацию оставаться единой в борьбе за выживание.

"Мы выжили вместе", – сказал он в своем заявлении. По его словам, каждый должен продолжать адаптироваться "к новым реалиям" войны, и только тогда они смогут "победить вместе".



Владимир Зеленский и Валерий Залужный / Фото ОП

Оба заявления были опубликованы с разницей в несколько минут, что свидетельствует о том, что две выдающиеся на данный момент фигуры Украины тесно координировали свои действия, чтобы продемонстрировать единство.

Перед его преемником, генералом Сырским, будет стоять сложная задача – принять командование над армией, которая борется с многочисленными проблемами, и которую все больше превосходит вооруженный агрессор. И он займет должность, которую освободил генерал, пользующийся огромным уважением в армии и обществе.

Сырский, который имеет позывной "Снежный барс", становится у руля в условиях глубокой неопределенности, поскольку Киев ожидает жизненно важную военную помощь от Соединенных Штатов, которую республиканцы в Конгрессе США задерживают уже несколько месяцев.

Генерал Сырский, который, как и многие украинские командиры, прошел подготовку в советской военной системе, не стал сразу комментировать свою новую роль после того, как провел день на восточном фронте, встречаясь с командирами на местах, где идут боевые действия.

Командующий, которого Зеленский выбрал вместо Залужного, генерал Сырский, возглавлял единственный элемент, который вызвал резкую критику со стороны официальных лиц Соединенных Штатов: попытку отбить город Бахмут летом прошлого года.Соединенные Штаты тогда призвали Украину сосредоточить все силы на одном направлении, чтобы прорвать российскую линию фронта на юге.

Он сказал, что они работают над решением "проблемных вопросов, которые являются критически важными для стабильности обороны", и будут перераспределять силы и ресурсы при необходимости.

Как сухопутный командующий, новый главнокомандующий армии Сырский также тесно связан как с первыми успехами Украины, так и с ее недавними неудачами. В интервью агентству Reuters в прошлом месяце он отметил важность ротации истощенных войск, которые находятся под почти постоянным артиллерийским огнем.



Президент Зеленский с генералом Сырским (справа) во время визита в прифронтовой Купянск в прошлом году / Фото Ефрем Лукацкий / Associated Press

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Соединенные Штаты будут уважать решение президента Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в военное время.

Но в частных разговорах американские чиновники выражали обеспокоенность тем, насколько глубокими будут изменения. По их словам, тотальные изменения в верхах могут иметь негативное влияние на поле боя, отмечают в NYT.

, высокий авторитет генерала Залужного среди украинского общества привел к предположениям, что он может стать потенциальным соперником Зеленского на предстоящих выборах. И это тоже надо учитывать.Конечно президент Зеленский пытался отвести от себя такого рода критику, представив свое решение как часть радикальной перестройки системы, требующей переосмысления, а не как личный спор.

Дело не в фамилиях. И уж точно не о политике. Речь идет о системе нашей армии, об управлении в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны,

– подчеркнул президент.

В NYT вспоминают, что трения между президентом и генералом назревали давно, а их соперничество в основном было скрыто от глаз общественности на фоне военных успехов. Раскол углубился прошлой осенью, когда генерал Залужный опубликовал эссе, в котором объявил, что боевые действия зашли в тупик, что противоречило постоянным, полным надежды утверждениям Зеленского о прогрессе.

Бен Ходжес, генерал в отставке, командовавший сухопутными войсками США в Европе, сказал NYT, что в демократическом государстве смена командиров, когда это необходимо, всегда является прерогативой гражданского руководства.

Я считаю несправедливым, что это заняло так много времени, чтобы дойти до этого момента. Какими бы ни были обстоятельства, это должно было произойти сразу с назначением нового человека на место (Залужного – 24 Канад),

– считает Ходжес.

По его словам, теперь, когда это произошло, вполне естественно, что новый командующий будет привлекать свою собственную команду и внедрять изменения, которые, по его мнению, являются необходимыми.

Успех в военное время, критика и разногласия с американцами

Тем временем в Politico опубликовали довольно разные позиции и оценки "Железного генерала", сославшись на высокопоставленного украинского офицера.

Высокопоставленный украинский военный офицер, который пожелал остаться анонимным, чтобы говорить откровенно, сказал, что среди высшего военного руководства нарастало разочарование тем, что Залужный проводит "много времени в фейсбуке, хвастаясь тем, как он что-то делает", в то время как на линии фронта мало что меняется как в тактическом, так и в стратегическом плане.

Перед тем, как было объявлено об отставке, офис Залужного спросили, выражал ли Пентагон недовольство тем, как он проводил контрнаступление, и разделяют ли эти беспокойства некоторые украинские военнослужащие. Его пресс-секретарь ответил изданию, что им об этом ничего не известно.

. Он пытался перебросить недостаточно оснащенные подразделения по полю боя, чтобы приостановить массированное российское наступление на Киев, и сдерживал московские войска достаточно долго, чтобы начала прибывать западная помощь. Затем он повел украинские войска в ошеломляющее контрнаступление в конце 2022 года, в результате которого были отвоеваны значительные территории.Он также построил прочные отношения с министром обороны США Ллойдом Остином и другими высокопоставленными западными генералами, что имело решающее значение для цементирования потока военной поддержки в 2022 и 2023 годах.

В то же время, по словам австрийского военного аналитика Тома Купера, Залужного критикуют за то, что он не завершил трансформацию украинской армии в войско западного образца, не улучшил логистику и не смог отвести войска от линии фронта, чтобы дать им возможность отдохнуть и восстановиться, а не оставлять их в окопах на всю войну.

Через два года после тотального вторжения ни один из этих планов не работает должным образом, а улучшения, которые наблюдаются до сих пор, остаются относительно минимальными,

– заметил авторитетный военный.

Это делало Залужного открытым для нападений.

"Так нельзя было делать. Это было невозможно, но позиция главнокомандующего была немного высокомерной: "Давайте начнем драку, а там посмотрим", – говорит ранее упоминавшийся украинский офицер.

Между Залужным и Пентагоном также существовало напряжение относительно того, как именно должно происходить контрнаступление.

Пентагон настаивал на том, чтобы украинские военные сосредоточили основной удар на одном участке, где, по мнению стратегов, возможен прорыв. Зато Киев выбрал несколько наступлений по всему фронту, считая, что это усложнит для россиян укрепление многих точек одновременно.

После недель разногласий "во время наступления стало вполне понятно, что украинцы просто не заинтересованы в американских советах, и они вообще пришли к выводу, что нам нечего им предложить",

– заявил источник Politico, советник, консультирующий Белый дом по военным вопросам.

По словам советника, аргумент заключался в том, что Соединенные Штаты не имеют опыта ведения такой войны, которую ведут украинцы, и хотя американские советы приветствуются, они могут также быть неактуальными.

В ближайшие месяцы, когда Украина вынуждена обороняться, нынешняя "война на истощение – это очень, очень плохой выбор для Украины", – говорит украинский офицер.

По словам офицера, Украине следует применить "асимметричный" подход, сосредоточившись на оборонных и промышленных объектах внутри России, "чтобы сломать их, а не втягиваться в эту мясорубку" – то, что в долгосрочной перспективе будет в пользу России с ее большим населением и большими запасами техники и бронетехники.

Как пишет другое авторитетное американское издание The Wall Street Journal, сейчас Россия не имеет непосредственной возможности прорвать украинскую линию обороны, но она продвигается вперед в нескольких местах, проводя пехотные атаки на украинские передовые подразделения, которые не имеют достаточного количества живой силы и техники.

Чего ждать от тандема Зеленский – Сырский и что будет с Залужным

Можно долго анализировать, что же произошло между Зеленским и Залужным. Как справедливо замечает The Economist, на войне нет ничего необычного в том, что политики и военные не слишком высокого мнения друг о друге. Что на самом деле обрекло отношения между президентом и генералом, так это изменение взглядов главы государства на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина.

В демократическом государстве вооруженные силы должны быть подчинены политикам. Авторитет генерала Залужного, как главнокомандующего уже был фатально подорван слухами о его увольнении. Чем дольше Зеленский казался слишком слабым, чтобы уволить его, тем больше страдал и его собственный авторитет. Вопрос заключается в том, где после этого окажутся президент и новый главнокомандующий Сырский.

Одним из рисков для Зеленского может быть недовольство, спровоцированное в армии увольнением любимого командира. Генерал Сырский имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь. И это ни для кого и никогда не было секретом.

Он является противоречивой фигурой, что вызывает неоднозначную реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных и управляет страхом. Он менее склонен ставить под сомнение приоритеты президента. Заняв высший пост, он может смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти, предполагают в издании.

Реорганизация также повлечет дезорганизацию, поскольку офицеры переходят на новые должности в системе командования. Важно, чтобы эти изменения не ухудшили боеспособность Украины. Вскоре стране понадобится новая мобилизация, даже если генерал Сырский будет использовать свои войска в основном для обороны.

Поскольку генерал Залужный – уже даже официально Герой Украины, его увольнение будет иметь и политические последствия. Заявление Зеленского о его отставке было нечетким относительно того, что генерал будет делать дальше.

Те, кто знают генерала, не считают его прирожденным политиком, но он не будет первым старым солдатом, которому обещание власти вскружило голову. В такой стране, как Украина, тот или иной олигарх, несомненно, увидит в нем средство для реализации собственных амбиций. Он должен сохранять чувство смирения. Со своей стороны, Зеленский должен быть достаточно мудрым, чтобы понять, что если он и его администрация попытаются сдерживать недовольство, они нанесут вред политической культуре, которую пытаются спасти. Так считают в издании The Economist.