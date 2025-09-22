На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тисяч доларів винагороди пообіцяв військовозобов'язаному відстрочку від мобілізації. Для цього ухилянта мали висвятити в диякони.

Деталі в понеділок, 22 вересня, розповіла речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Дивіться також Є суттєва різниця: хто може отримати відстрочку, а кого бронюють від мобілізації

Як священник допомагав ухилянтові?

За обіцянкою священника, завдяки статусу диякона однієї з церков військовозобов'язаний міг отримати відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру "Оберіг".

Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти,

– розповіла речниця спецпрокуратури.

Частину хабаря в розмірі 80 тисяч гривень служитель церкви отримав на банківську картку, а решту – 8 тисяч доларів – готівкою під час особистої зустрічі.

Під час санкціонованих обшуків удома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв'язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголосили підозру за частиною 3 статті 369-2. Також прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Довідка: частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Мобілізація в Україні: останні новини