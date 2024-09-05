Коли чоловіка призвали на службу – він уже не може оформити відстрочку, – Тернопільський ТЦК

Призов до армії здійснюється шляхом вручення повістки, проте є й ті, хто може отримати відстрочку. Аби отримати відстрочку необхідно зібрати відповідні документи, відвідати ТЦК та подати їх на розгляд комісії.

Якщо ж особу вже призвали на військову службу, то вона не може отримати відстрочку до моменту звільнення. Про це заявили на брифінгу з представником ТЦК та СП щодо права на відстрочку військовозобовʼязаним.

Дивіться також Зеленський відповів, чи йде мобілізація за планом

Чи можна отримати відстрочку, якщо вже призвали на службу

Як пояснив начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда, коли особа призивається на військову службу, її статус з військовозобов'язаного змінюється на статус військовослужбовця. Тобто статус військовослужбовця регулюється зовсім іншим законодавством.

Це означає, що коли особа вже набула статус військовослужбовця, вона не може оформити відстрочку. Таким чином на неї не поширюється закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Але якщо вона має право на звільнення, то вона може цим скористатися – звільнитися з військової служби за наявності необхідних підстав. Втім, є ще один дуже важливий аспект.

Перелік підстав для звільнення з військової служби значно вужчий, ніж перелік підстав для надання відстрочки. Тому, якщо особа дійсно хоче цю відстрочку оформити, то не варто "затягувати" із цим питанням,

– додав він.

Важливо. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана.