Президент України повідомив, що мобілізація проводиться згідно з планом Генерального штабу ЗСУ. До слова, 3 вересня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, що звільняє українців віком до 25 років від мобілізації.

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Чи йде мобілізація за планом

Зеленський відповів на запитання журналіста про те, як оцінює успіхи з мобілізацією в Україні.

Президент заявив, що мобілізація йде згідно з планом Генштабу ЗСУ.

"Мобілізація йде згідно з планом і розрахунків головкома і Генерального штабу. Сьогодні це йде чітко за планом", – заявив український лідер.

Нагадаємо, що президент України має розглянути петицію про зменшення мобілізаційного віку. У петиції пропонують зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років "для поліпшення економічного стану в країні".