Чи може ТЦК подати в розшук людину, яка не продовжила відстрочку: відповідь ЗСУ

З 1 листопада більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Однак є ще ті, які потрібно подовжувати самостійно, звернувшись до ЦНАП або до Резерву+

Чи може ТЦК подати в розшук людину, яка не продовжила відстрочку, в ефірі телемарафону відповів начальник Центрального управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненко, передає 24 Канал.

Коли людину можуть оголосити у розшук?

ТЦК не має права оголошувати людину в розшук самостійно. Але якщо є потреба (наприклад, людина не приходить уточнити дані, пройти ВЛК тощо), ТЦК може передати інформацію про неї в поліцію. Поліція в такому випадку не доставляє людину до ТЦК для адміністративних процедур – щоб вона оновила дані або пройшла медкомісію.

Якщо у людини є чинна відстрочка, і вона відображається в електронному військово-обліковому документі, то її не можуть мобілізувати. Вона може просто прийти, уточнити дані – і спокійно піти додому.

ТЦК може залучити поліцію лише для того, щоб людину доставили для уточнення документів чи перевірки, а не для мобілізації. Якщо є офіційна відстрочка, підстав для примусової мобілізації немає.

Серед головних причин оголошення людини "у розшук":

неявка на виклик до ТЦК без поважних причин;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії;

несвоєчасне подання відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи й посади;

порушення порядку проходження навчальних зборів;

ухилення від оновлення військово-облікових даних;

розбіжності інформації, зазначеної у військово-обліковому документі та Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних тощо.

Як знятися з "розшуку" ТЦК?

Адвокати кажуть, що спершу потрібно з'ясувати, чи ТЦК має дані про адмінпорушення людини. Для цього потрібно надіслати запит до військкомату. Якщо у відповіді зазначено, що жодного протоколу чи постанови немає, значить, людину внесли в розшук помилково. У такому випадку можна надіслати заяву поштою до ТЦК з проханням видалити дані про порушення і зняти з розшуку.