В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призвати на службу можуть навіть громадян, які мають право на відстрочку.

Це трапляється в тому випадку, якщо військовозобов'язаний не оформив її офіційно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар "РБК-Україна" молодшої юристки юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Анастасії Швиткіної.

Чи можуть мобілізувати особу під час оформлення відстрочки?

За словами юристки, поки розглядають заяву на відстрочку, яку вже подали в ТЦК, підлягати мобілізації чоловік не повинен.

Статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорії військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову, та мають право на відстрочку від мобілізації. Однак наявність підстав для отримання відстрочки не перешкоджає мобілізації.

Тобто навіть за наявності підстав для відстрочки, якщо людина не зверталася до ТЦК та СП з метою оформлення такої відстрочки, її можуть мобілізувати, і такі дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки є законними,

– пояснює Швиткіна.

Вона додає, що пунктом 60 постанови Кабміну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" визначено, що до ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки або відмови у цьому військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

У зв'язку з цим, його не можуть мобілізувати, поки ТЦК та СП прийняли й розглядають заяву на відстрочку.

Щоб скористатися правом на відстрочку під час мобілізації, треба отримати відповідну довідку від ТЦК та СП або відмітку у застосунку Резерв+. За словами Швиткіної, залежно від позиції ТЦК та СП таку заяву можна подати особисто прибувши до установи або ж надіслати її поштою рекомендованим листом.

Зазвичай строк розгляду заяви комісією складає до 7 календарних днів, а у деяких випадках – до 15 календарних днів. За результатами її розгляду та поданих документів, військовозобов’язаному може бути надано відстрочку від мобілізації або відмовлено у зв’язку із відсутністю підстав для її надання.

Юристка зазначає, що іноді існують суттєві проблеми з процедурою подання заяви на відстрочку від мобілізації, адже не всі ТЦК надають належне підтвердження її прийняття (відмітка, реєстраційний номер, фото), а без цього довести факт звернення майже неможливо.

Буває, що людей мобілізують під час розгляду заяви або навіть до її подання. Це пов’язано з тим, що працівники ТЦК та СП свідомо ігнорують факт подання заяви на отримання відстрочки чи вважають таку заяву поданою безпідставно.

Саме тому важливо наполягати на реєстрації заяви в день подання та вимагати офіційне підтвердження, адже наявність підстав для відстрочки не захищає від мобілізації без оформленого статусу.