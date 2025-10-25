Автоматичне продовження відстрочок: у Міноборони пояснили, як працюватиме
- З 1 листопада в Україні починають діяти нові правила автоматичного продовження відстрочок від мобілізації, що усувають ризики зловживань і заощаджують час.
- Автоматичне продовження відстрочок доступне для понад 80% категорій громадян, включаючи людей з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, студентів та наукових працівників.
В Україні з 1 листопада починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони роблять процес прозорим, усувають ризики зловживань і заощаджують час.
Як працюватиме автоматичне продовження відстрочок та які категорії громадян зможуть цим скористатися – пояснює 24 Канал. Про ключові зміни розповіли в Міноборони 24 жовтня.
Що відомо про автоматичне продовження відстрочок?
Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук підкреслила, що автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі.
З 1 листопада автоматично продовжаться близько 600 тисяч відстрочок. Якщо відстрочка підпадає під автопродовження, достатньо дочекатися сповіщення в Резерв+, що відстрочку автоматично продовжено, та оновити свій документ у застосунку.
Водночас про автоматичне продовження відстрочки люди дізнаються таким чином:
- Ті, в кого є Резерв+, до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада (дня продовження мобілізації).
- Як тільки відстрочка автоматично продовжиться – Резерв+ надішле сповіщення та запропонує оновити документ.
- Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз'яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.
Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).
- Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
- Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Особи, незаконно позбавлені волі через агресію Росії.
- Військові, звільнені з полону.
Останні новини про мобілізацію
Нагадаємо, що Уряд України ухвалив постанову про автоматичне продовження відстрочок та можливість подачі документів через ЦНАП. Інструментом можна буде скористатися вже з 1 листопада.
За словами Юлії Свириденко, це буде щось на кшталт "електронного ТЦК". Процес оформлення і продовження відстрочок оцифрують.
До слова, у застосунку Резерв+ з'являться нові типи відстрочок для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років, та для тих, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю.