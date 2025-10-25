Автоматичне продовження відстрочок: у Міноборони пояснили, як працюватиме

В Україні з 1 листопада починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони роблять процес прозорим, усувають ризики зловживань і заощаджують час.

Як працюватиме автоматичне продовження відстрочок та які категорії громадян зможуть цим скористатися – пояснює 24 Канал. Про ключові зміни розповіли в Міноборони 24 жовтня.

Що відомо про автоматичне продовження відстрочок?

Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук підкреслила, що автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі.

З 1 листопада автоматично продовжаться близько 600 тисяч відстрочок. Якщо відстрочка підпадає під автопродовження, достатньо дочекатися сповіщення в Резерв+, що відстрочку автоматично продовжено, та оновити свій документ у застосунку.

Водночас про автоматичне продовження відстрочки люди дізнаються таким чином:

Ті, в кого є Резерв+, до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада (дня продовження мобілізації).

Як тільки відстрочка автоматично продовжиться – Резерв+ надішле сповіщення та запропонує оновити документ.

Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз'яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.

Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки трьох і більше дітей до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Особи, незаконно позбавлені волі через агресію Росії.

Військові, звільнені з полону.

