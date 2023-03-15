Коли відтермінування від мобілізації можуть анулювати: повний перелік підстав
В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Водночас працює механізм відтермінування від проходження служби. Але його можуть анулювати з однієї з цих причин.
Щоб для вас не було несподіванкою рішення про анулювання відстрочки від мобілізації, 24 Канал уважніше вивчив статтю 23 Закону про "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У 12 пункті Порядку бронювання військовозобов'язаних назвали умови, за яких цю відстрочку можуть скасувати.
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Чому відстрочку можуть анулювати
На це може бути 15 причин, вказаний у "Порядку". На них ми і загостримо нашу увагу цього разу. Мовиться про те, що:
- комісія МСЕК не підтвердила інвалідність;
- ВЛК не підтвердила непридатність до військової служби протягом 6 місяців;
- одна з трьох дітей на утриманні чоловіка уже досягнула віку 18 років;
- відпала необхідність опікуватися родичем з інвалідністю І або ІІ групи;
- відпала необхідність піклуватися хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або ж повнолітньою дитиною з інвалідністю І або ІІ групи;
- відпала необхідність опікуватися хворими чоловіком чи дружиною або батьками чоловіка чи дружини, яку раніше призначала комісія МСЕК;
- відпала необхідність піклуватися недієздатною особою;
- військовозобов'язаний втратив статус народного депутата;
- особу звільнили зі служби в одній з установ, які вказані у переліку частини 14 статті 23 Закону;
- військовозобов'язаний закінчив навчання в університеті, на аспірантурі чи докторантурі або ж звільнений з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах чи організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників;
- строк дії бронювання завершився і його не відновили;
- підприємство, установа, організація, що надала бронювання, завершила мобілізаційне завдання (замовлення) або його скасували;
- підприємство, установа, організація, що надала бронювання, завершила виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для потреб ЗСУ або інших військових формувань;
- підприємство, установа або організація, що надала бронювання, втратила статус критично важливого для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- орган влади чи підприємство, установа або організація, які надають бронювання, ліквідувалися;
- військовозобов'язаного звільнили з органу влади, підприємства, установи або організації, яка надала йому бронювання.
Нагадуємо, що за відмову з'явитися до військкомату на військовозобов'язаного очікує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо вперше не прийти в ТЦК СП, то загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень, удруге – від 3 400 до 5 100 гривень. У крайньому разі особу можуть посадити за ґрати на термін від 3 до 5 років.