Когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать: полный перечень оснований

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. В то же время работает механизм отсрочки от прохождения службы. Но его могут аннулировать по одной из этих причин.

Чтобы вам не было неожиданностью решение об аннулировании отсрочки от мобилизации, 24 Канал более внимательно изучил статью 23 Закона о "Мобилизационной подготовке и мобилизации". В 12 пункте Порядка бронирования военнообязанных назвали условия, при которых эту отсрочку могут отменить.

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Почему отсрочку могут аннулировать

На это может быть 15 причин, указанных в "Порядке". На них мы и заострим наше внимание на этот раз. Речь идет о том, что:

комиссия МСЭК не подтвердила инвалидность;

ВЛК не подтвердила негодность военной службы в течение 6 месяцев;

один из трех детей на иждивении мужчины уже достиг 18 лет;

отпала необходимость заниматься родственником с инвалидностью I или II группы;

отпала необходимость заботиться больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

отпала необходимость ухаживать за больными мужем или женой или родителями мужа или жены, которую ранее назначала комиссия МСЭК;

отпала необходимость заботиться недееспособным лицом;

военнообязанный утратил статус народного депутата;

лицо уволили со службы в одном из учреждений, указанных в перечне части 14 статьи 23 Закона;

военнообязанный закончил обучение в университете, на аспирантуре или докторантуре или уволен с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях или организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников;

срок действия бронирования завершился и его не восстановили;

предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила мобилизационное задание (заказ) или его отменили;

предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила производство товаров, выполнения работ и услуг для нужд ВСУ или других военных формирований;

предприятие, учреждение или организация, предоставившая бронирование, утратила статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

орган власти или предприятие, учреждение или организация, предоставляющие бронирование, ликвидировались;

военнообязанного уволили из органа власти, предприятия, учреждения или организации, предоставившего ему бронирование.

Напоминаем, что за отказ явиться в военкомат на военнообязанного ожидает как административная, так и уголовная ответственность. Если впервые не прийти в ТЦК СП, то грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен, второй раз – от 3 400 до 5 100 гривен. В крайнем случае, человек может сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет.