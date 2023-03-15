Щоб для вас не було несподіванкою рішення про анулювання відстрочки від мобілізації, 24 Канал уважніше вивчив статтю 23 Закону про "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У 12 пункті Порядку бронювання військовозобов'язаних назвали умови, за яких цю відстрочку можуть скасувати.

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Чому відстрочку можуть анулювати

На це може бути 15 причин, вказаний у "Порядку". На них ми і загостримо нашу увагу цього разу. Мовиться про те, що:

комісія МСЕК не підтвердила інвалідність;

ВЛК не підтвердила непридатність до військової служби протягом 6 місяців;

одна з трьох дітей на утриманні чоловіка уже досягнула віку 18 років;

відпала необхідність опікуватися родичем з інвалідністю І або ІІ групи;

відпала необхідність піклуватися хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або ж повнолітньою дитиною з інвалідністю І або ІІ групи;

відпала необхідність опікуватися хворими чоловіком чи дружиною або батьками чоловіка чи дружини, яку раніше призначала комісія МСЕК;

відпала необхідність піклуватися недієздатною особою;

військовозобов'язаний втратив статус народного депутата;

особу звільнили зі служби в одній з установ, які вказані у переліку частини 14 статті 23 Закону;

військовозобов'язаний закінчив навчання в університеті, на аспірантурі чи докторантурі або ж звільнений з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах чи організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників;

строк дії бронювання завершився і його не відновили;

підприємство, установа, організація, що надала бронювання, завершила мобілізаційне завдання (замовлення) або його скасували;

підприємство, установа, організація, що надала бронювання, завершила виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для потреб ЗСУ або інших військових формувань;

підприємство, установа або організація, що надала бронювання, втратила статус критично важливого для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

орган влади чи підприємство, установа або організація, які надають бронювання, ліквідувалися;

військовозобов'язаного звільнили з органу влади, підприємства, установи або організації, яка надала йому бронювання.

Нагадуємо, що за відмову з'явитися до військкомату на військовозобов'язаного очікує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо вперше не прийти в ТЦК СП, то загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень, удруге – від 3 400 до 5 100 гривень. У крайньому разі особу можуть посадити за ґрати на термін від 3 до 5 років.