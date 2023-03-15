Чтобы вам не было неожиданностью решение об аннулировании отсрочки от мобилизации, 24 Канал более внимательно изучил статью 23 Закона о "Мобилизационной подготовке и мобилизации". В 12 пункте Порядка бронирования военнообязанных назвали условия, при которых эту отсрочку могут отменить.

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Почему отсрочку могут аннулировать

На это может быть 15 причин, указанных в "Порядке". На них мы и заострим наше внимание на этот раз. Речь идет о том, что:

комиссия МСЭК не подтвердила инвалидность;

ВЛК не подтвердила негодность военной службы в течение 6 месяцев;

один из трех детей на иждивении мужчины уже достиг 18 лет;

отпала необходимость заниматься родственником с инвалидностью I или II группы;

отпала необходимость заботиться больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

отпала необходимость ухаживать за больными мужем или женой или родителями мужа или жены, которую ранее назначала комиссия МСЭК;

отпала необходимость заботиться недееспособным лицом;

военнообязанный утратил статус народного депутата;

лицо уволили со службы в одном из учреждений, указанных в перечне части 14 статьи 23 Закона;

военнообязанный закончил обучение в университете, на аспирантуре или докторантуре или уволен с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях или организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников;

срок действия бронирования завершился и его не восстановили;

предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила мобилизационное задание (заказ) или его отменили;

предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила производство товаров, выполнения работ и услуг для нужд ВСУ или других военных формирований;

предприятие, учреждение или организация, предоставившая бронирование, утратила статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

орган власти или предприятие, учреждение или организация, предоставляющие бронирование, ликвидировались;

военнообязанного уволили из органа власти, предприятия, учреждения или организации, предоставившего ему бронирование.

Напоминаем, что за отказ явиться в военкомат на военнообязанного ожидает как административная, так и уголовная ответственность. Если впервые не прийти в ТЦК СП, то грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен, второй раз – от 3 400 до 5 100 гривен. В крайнем случае, человек может сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет.