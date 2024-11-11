Відстрочка від мобілізації: коли та кому необхідно оновити документи

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, продовжені Верховною Радою України ще на 90 днів. Нинішнє продовження, ухвалене у жовтні 2024 року, означає, що воєнний стан діятиме до 7 лютого 2025 року, ставши вже 13-м голосуванням за його продовження.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП підполковника Любомира Хомицького. Він звернув увагу на важливості своєчасного подання документів для військовозобов’язаних, які потребують продовження відстрочки від призову.

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Продовження відстрочки від призову: що потрібно знати

Хомицький наголосив, що з огляду на продовження строку загальної мобілізації, військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку, необхідно подати відповідні документи до комісій у районних ТЦК, щоб підтвердити необхідність її продовження.

Військовозобов'язані, які вже мають відстрочку, але термін її дії збігає, можуть продовжити її, подавши заяву до комісії ТЦК.

Заяву можна подати у паперовій формі або, якщо доступний електронний кабінет призовника чи резервіста, онлайн, що значно полегшує процес оформлення документів.

Як правильно продовжити відстрочку

Щоб продовжити строк дії відстрочки, військовозобов'язаний повинен звернутися до районного ТЦК із заявою. Заява має бути подана у письмовій формі або через електронний кабінет, якщо така функція доступна.

Разом із заявою необхідно подати підтверджуючі документи, які обґрунтовують необхідність відстрочки, такі як медичні довідки або документи про сімейний стан.

Підполковник Хомицький зауважив, що несвоєчасне подання документів може призвести до втрати права на відстрочку, а отже, й до обов'язкового призову на військову службу під час мобілізації.

В умовах воєнного стану цей аспект є особливо важливим для захисту прав громадян та ефективного функціонування системи мобілізації.

Для спрощення процесу подання документів, в Україні активно впроваджуються електронні послуги. Електронний кабінет для військовозобов'язаних та резервістів дозволяє надсилати заяви та документи в електронному форматі, що зменшує необхідність особистого звернення та прискорює процес розгляду заяв.