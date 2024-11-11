У випадку, якщо після адміністративного затримання людину доставляють у відділок поліції, її можуть там тримати максимум три години. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, яке він дав Суспільному.

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Скільки може тривати адміністративне затримання

У межах заходів мобілізації людину доставляють не до відділку поліції, а до ТЦК та СП. Роман Істомін каже, що в ТЦК особа проведе стільки часу, скільки необхідно для того, щоб здійснити перевірку даних та пройти військово-лікарську комісію.

Якщо людину мобілізують, в ТЦК вона також очікуватиме на відправлення до навчального центру.

Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з'ясується, що в нього немає підстав для відстрочки й він не заброньований, він може бути мобілізований після адміністративного затримання,

– каже Істомін.

Речник Полтавського ТЦК та СП вважає, що українці змушені боронити себе від російської агресії. А також додав, що як тільки мобілізують достатню кількість людей, то силова мобілізація та адміністративні затримання "зникнуть як явище".