Якщо особа не виконує законні вимоги ТЦК та не прибуває за викликом, вона повинна сплатити штраф за порушення правил військового обліку у розмірі 25 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Які наслідки можливі, якщо не сплатити штраф

Начальник юридичної служби Харківського обласного ТЦК та СП Володимир Новиков каже, якщо особа, яка була притягнута до адміністративної відповідальності, добровільно не сплачує цей штраф, то документи передаються до державної виконавчої служби.

Після цього відкривається виконавче провадження і штраф стягують примусово. Варто зазначити, що за таких умов його доведеться сплатити у подвійному розмірі.

Якщо з поважних причин особа не може сплатити штраф, вона повинна протягом трьох діб сповістити районно-територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про те, що не прибуде вчасно.

За можливості особа має прибути та надати документи, які підтверджують поважну причину. Такими причинами є ведення бойових дій, хвороба або смерть близької людини.

Раніше 24 Канал повідомляв, що за ухилення від мобілізаційного процесу військовозобов'язаних ТЦК може подати у розшук. Також є окремий процес, коли поліція доставляє військовозобов'язаних чоловіків, що оголошені в розшук, у ТЦК.