Если лицо не выполняет законные требования ТЦК и не прибывает по вызову, оно должно уплатить штраф за нарушение правил воинского учета в размере 25 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какие последствия возможны, если не оплатить штраф

Начальник юридической службы Харьковского областного ТЦК и СП Владимир Новиков говорит, если лицо, которое было привлечено к административной ответственности, добровольно не платит этот штраф, то документы передаются в государственную исполнительную службу.

После этого открывается исполнительное производство и штраф взимают принудительно. Стоит отметить, что при таких условиях его придется оплатить в двойном размере.

Если по уважительным причинам лицо не может оплатить штраф, оно должно в течение трех суток известить районно-территориальный центр комплектования и социальной поддержки о том, что не прибудет вовремя.

По возможности лицо должно прибыть и предоставить документы, подтверждающие уважительную причину. Такими причинами являются ведение боевых действий, болезнь или смерть близкого человека.

Ранее 24 Канал сообщал, что за уклонение от мобилизационного процесса военнообязанных ТЦК может подать в розыск. Также есть отдельный процесс, когда полиция доставляет военнообязанных мужчин, объявленных в розыск, в ТЦК.