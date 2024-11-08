Об этом в эфире телемарафона рассказал Владимир Новиков – начальник юридической службы Харьковского областного ТЦК и СП. Он добавил, что в некоторых случаях, если не прибыть в ТЦК, могут не привлекать к ответственности, передает 24 Канал.

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В каких случаях можно не прийти в ТЦК по повестке

Согласно действующему законодательству, Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабмина №562, определен ряд причин, по которым можно не явиться в ТЦК.

В частности, говорится о случаях:

из-за боевых действий,

личной болезни,

смерти близкого человека.

Если лицо не явилось по вызову, то оно обязано в течение 3 суток известить ТЦК и СП о том, что военнообязанный не может явиться по вызову. Впрочем, в ТЦК таки придется появиться в течение 7 дней и предоставить документы, которые будут подтверждать весомость причин, по которым не удавалось прибыть вовремя.

Хочу подчеркнуть, что привлечение к административной ответственности за неявку в ТЦК пока происходит без составления административных протоколов. Если лицо в течение 3 суток, предусмотренных законом, сообщает ТЦК об объективной невозможности прибыть, то такое лицо не будет привлечено к ответственности,

– пояснил Новиков.