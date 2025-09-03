Рубалися б до кінця, – "Калина" розповів, що би було, якби з "Редісом" щось сталося
- Святослав "Калина" розповів про вихід із "Азовсталі", зазначивши, що командир "Редіс" мав комунікацію з ворогом для евакуації поранених.
- Військові готові були боротися до кінця, але переговори "Редіса" були спрямовані на евакуацію, а не здачу в полон.
Заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Святослав "Калина" розповів про вихід із "Азовсталі". Для того, щоб покинути завод командиру "Редісу" довелося мати безпосередню комунікацію з ворогом.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар Святослава "Калини" Паламара в інтерв'ю "Української правди".
Що розповів боєць про вихід з "Азовсталі"?
Під час виходу воїнів із "Азовсталі" були генерали ГРУ і військове командування. Безпосередньо з ними спілкувався командир "Редіс". Також були представники українських спецслужб. Тоді на заводі було багато цивільних, і "Калина" звертався до всього світу про їхню евакуацію.
Журналіст запитав у бійця, що він переживав, коли ворог забирав командира бригади у невідоме місце без зброї й охорони.
"Калина" пояснив, що у той момент переживав весь особовий склад. Водночас, за словами заступника командира "Азову", "Редіс" людина виважена і доволі холоднокровна в таких складних ситуаціях – він розумів всі ризики. Він прийняв таке рішення, і воно було справді важливим.
"Тобто якби з Редісом, не дай Боже, щось тоді сталося, ви б рубалися там до кінця?" – Запитав журналіст.
Святослав "Калина" зауважив, що всі й так хотіли рубатися до кінця. "Редіс же вів переговори не про нашу здачу в полон, а про те, щоб евакуювати поранених на "велику землю". Якби це вдалося зробити, ситуація була б геть іншою", – сказав він.
Що "Калина" розповів про Покровський напрямок?
Також під час інтерв'ю воїн розповів, що проблема Покровського напрямку в тому, що наразі там діє 51 та 8 армія Росії. А у них немає особливих проблем із поповненням особового складу.
"Ми їх розбиваємо, вони заходять на відновлення, далі швидко поповнюються та знову заходять. Але загалом ситуація набагато краща, ніж була до того моменту, коли ми туди зайшли", – пояснив Паламар.
"Як можна було побачити навіть на карті DeepState, ворог там просувався. Нам вдалося покращити управління й організацію військ, покращити оборону", – зауважив воїн.