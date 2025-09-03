Укр Рус
24 Канал Новини України Рубалися б до кінця, – "Калина" розповів, що би було, якби з "Редісом" щось сталося
3 вересня, 22:45
3

Рубалися б до кінця, – "Калина" розповів, що би було, якби з "Редісом" щось сталося

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Святослав "Калина" розповів про вихід із "Азовсталі", зазначивши, що командир "Редіс" мав комунікацію з ворогом для евакуації поранених.
  • Військові готові були боротися до кінця, але переговори "Редіса" були спрямовані на евакуацію, а не здачу в полон.

Заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Святослав "Калина" розповів про вихід із "Азовсталі". Для того, щоб покинути завод командиру "Редісу" довелося мати безпосередню комунікацію з ворогом.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар Святослава "Калини" Паламара в інтерв'ю "Української правди".

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що розповів боєць про вихід з "Азовсталі"?

Під час виходу воїнів із "Азовсталі" були генерали ГРУ і військове командування. Безпосередньо з ними спілкувався командир "Редіс". Також були представники українських спецслужб. Тоді на заводі було багато цивільних, і "Калина" звертався до всього світу про їхню евакуацію.

Журналіст запитав у бійця, що він переживав, коли ворог забирав командира бригади у невідоме місце без зброї й охорони.

"Калина" пояснив, що у той момент переживав весь особовий склад. Водночас, за словами заступника командира "Азову", "Редіс" людина виважена і доволі холоднокровна в таких складних ситуаціях – він розумів всі ризики. Він прийняв таке рішення, і воно було справді важливим.

"Тобто якби з Редісом, не дай Боже, щось тоді сталося, ви б рубалися там до кінця?" – Запитав журналіст.

Святослав "Калина" зауважив, що всі й так хотіли рубатися до кінця. "Редіс же вів переговори не про нашу здачу в полон, а про те, щоб евакуювати поранених на "велику землю". Якби це вдалося зробити, ситуація була б геть іншою", – сказав він.

Що "Калина" розповів про Покровський напрямок?

  • Також під час інтерв'ю воїн розповів, що проблема Покровського напрямку в тому, що наразі там діє 51 та 8 армія Росії. А у них немає особливих проблем із поповненням особового складу.

  • "Ми їх розбиваємо, вони заходять на відновлення, далі швидко поповнюються та знову заходять. Але загалом ситуація набагато краща, ніж була до того моменту, коли ми туди зайшли", – пояснив Паламар.

  • "Як можна було побачити навіть на карті DeepState, ворог там просувався. Нам вдалося покращити управління й організацію військ, покращити оборону", – зауважив воїн.