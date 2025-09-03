Заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Святослав "Калина" розповів про вихід із "Азовсталі". Для того, щоб покинути завод командиру "Редісу" довелося мати безпосередню комунікацію з ворогом.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар Святослава "Калини" Паламара в інтерв'ю "Української правди".

Що розповів боєць про вихід з "Азовсталі"?

Під час виходу воїнів із "Азовсталі" були генерали ГРУ і військове командування. Безпосередньо з ними спілкувався командир "Редіс". Також були представники українських спецслужб. Тоді на заводі було багато цивільних, і "Калина" звертався до всього світу про їхню евакуацію.

Журналіст запитав у бійця, що він переживав, коли ворог забирав командира бригади у невідоме місце без зброї й охорони.

"Калина" пояснив, що у той момент переживав весь особовий склад. Водночас, за словами заступника командира "Азову", "Редіс" людина виважена і доволі холоднокровна в таких складних ситуаціях – він розумів всі ризики. Він прийняв таке рішення, і воно було справді важливим.

"Тобто якби з Редісом, не дай Боже, щось тоді сталося, ви б рубалися там до кінця?" – Запитав журналіст.

Святослав "Калина" зауважив, що всі й так хотіли рубатися до кінця. "Редіс же вів переговори не про нашу здачу в полон, а про те, щоб евакуювати поранених на "велику землю". Якби це вдалося зробити, ситуація була б геть іншою", – сказав він.

Що "Калина" розповів про Покровський напрямок?