Не хочуть тоталітаризму і вдячні за мир: Румунія та Молдова допоможуть Україні з транзитом зерна

Румунія та Молдова допоможуть нашій державі з транзитом зерна. Вони шукають шляхи виходу із зернової кризи. Про це йшлося під час зустрічі Дениса Шмигаля з румунським прем'єром Марчелом Чолаку, а також в інтерв'ю президентки Молдови Маї Санду.

Це хороший приклад того, як країни-сусідки об'єднуються навколо спільних проблем і допомагають одна одній. Про це повідомляє 24 Канал. Саме співпраця та допомога мають стати наріжним каменем у повоєнній розбудові України.

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Візит Шмигаля до Румунії

18 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Бухареста на зустріч із Марчелом Чолаку. Очільники урядів говоритимуть про низку питань, зокрема транспортування українського зерна, повідомив NewsMaker.



Ми багато говорили про незаконну війну Росії в Україні, питання кордону, експорт зерна та зусилля щодо зміцнення портової інфраструктури для спільного економічного зростання. Пане прем'єр-міністре, Україна має повну підтримку Румунії,

– наголосив румунський прем'єр.

У своєму твітері глава румунського уряду написав, що російські варварські атаки на цивільних, вантажні судна та життєво важливу інфраструктуру – це "атаки на базові принципи людяності, атаки не тільки на українських громадян, але й на сотні мільйонів голодуючих по всьому світу".

Марчел Чолаку підкреслив: Румунія буде центром у розбудові міцнішої, процвітаючої України та сприятиме її європейському майбутньому. Він указав, що румуни знають тоталітарне зло не з чуток і не дозволять цьому повторитися (у 1944 – 1958 роках Румунія належала до СРСР, – 24 Канал).

Як передає Reuters , Чолаку заявив: через Румунію може проходити транзит близько 60% українського експорту зерна.

15 серпня стало відомо, що Румунія подвоїть транзитні потужності з перевалки українського зерна з двох до чотирьох мільйонів тонн на місяць. Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну.

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Підтримка з боку Молдови

Президент Молдови Мая Санду у своєму інтерв'ю виданню RFI сказала, що країна шукає рішення щодо експорту українського зерна.

За її словами, Молдова пропонувала Україні допомогу з транзитом зерна ще з початку війни, а не тільки тоді, коли Росія почала обстрілювати дунайські порти.

Ми намагаємося знайти рішення. Ми також обговорюємо з Україною, Румунією та Європейською комісією, щоб побачити, як ми можемо узгодити інтереси фермерів Республіки Молдова, а також забезпечити цей транзит зерна з України,

– заявила вона.

У місті Галац відбулася зустріч з представниками Румунії, України, Молдови, США та ЄС, на якій шукали рішення щодо диверсифікації альтернативних шляхів експорту зерна залізницею, дорогою та морем.

Одним із рішень президент Молдови вбачає швидкі інвестиції в транспортну інфраструктуру, у військово-морську інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності як під час війни, так і в мирний час.

До війни молдовські фермери не мали достатньо шляхів для експорту, адже залізнична та військово-морська інфраструктура в країні розвинені погано. Фермери подали позов про заборону імпорту зерна з України та погрожують протестами.

Мая Санду запевняє: уряд вжив заходів для підтримки молдавських виробників, але підтримувати Україну напрочуд важливо.

Ми зобов'язані допомогти Україні, яка сьогодні забезпечує наш мир. Ми все ще насолоджуємося миром і миром і безпекою, ми багато в чому завдячуємо мужності українського народу, української армії. Ми вдячні їм за цей мир,

– підкреслила вона.

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