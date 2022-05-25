"Вимоги" Росії щодо розблокування портів: у МВС пояснили, в якому разі Україна піде на ці умоми

У Росії цинічно заявили, мовляв, готові надати гуманітарні коридори для розблокування українських портів. Окупанти вже показали, що для них означають домовленості, тому вірити їм ніхто не збирається.

На домовленості з Росією фактично "сам на сам" Україна не погодиться, проте є інший сценарій. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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На умови Росії – тільки в коаліції

Радник глави МВС сказав, що міжнародна спільнота багато часу надає питанню заблокованих українських портів. Все тому, що через війну є певні ризики дефіциту зерна.

Ми повинні розуміти, що якщо ми і підемо на ці умови (Росії – 24 канал), то однозначно в певній коаліції. У нас буде умовний "страхувальний трос", який нам дозволить піти на цей крок,

– вважає Ростислав Смірнов.

"Звичайно, якщо ми говоримо про двосторонні відносини, то я б не дуже сподівався особисто на пропозицію Росії", – додав він.

Радник міністра внутрішніх справ України акцентував, що ми вже неодноразово бачили, як Росія порушує домовленості. Тому звичайно, мовитись про погодження на її "вимоги" можна тільки за умови коаліції міжнародних країн.

Що відбувається з українським зерном: останні новини

З тимчасово захоплених українських територій Росія викрала зерно і почала його нахабно вивозити. Награбоване зерно, техніку та сільгосппродукцію російські війська колонами вивозять в тимчасово окупований Крим. Звідти – до інших країн.

Зокрема, наприкінці квітня російський балкер "Матрос Позинич" завантажив приблизно 27 тисяч тонн зерна та попрямував до Єгипту. Водночас після попередження української влади йому відмовили у в'їзді.

Згодом судну заборонили в'їзд і до Бейрута, тож воно пришвартувалось до Латакії в Сирії.

Проте невдовзі з'явилась інформація про те, що з окупованого Криму до Сирії відправився ще один балкер з зерном – сирійське судно "Фінікія".

Загалом стратегія загарбників наразі така – викрадати українське зерно та продавати його іншим країнам-терористам. Лише з однієї Запорізької області вони вже вивезли 300 тонн зерна.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, мовляв, держава-агресорка може надати гуманітарні коридори для виходу суден із портів України у Чорне море, та має низку вимог. Зокрема, окупанти хочуть послаблення щодо них санкційних обмежень та аби акваторію портів українська сторона розмінувала самостійно.

Ростислав Смірнов про цинічну заяву росіян: дивіться відео