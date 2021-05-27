Винні батьки, – у Росії зробили цинічну заяву щодо теракту у школі Казані

Слідчий комітет Росії відзначився цинічною та жорсткою заявою щодо теракту у казанській школі. Так, правоохоронці заявили, що винними у тому, що сталося є батьки учнів.

Росія знайшла винних у стрілянині в Казані

Глава слідчого комітету Олександр Бастрикін розкритикував школу №175. За його словами, у теракті винні батьки, які не хотіли скидатися на охорону.

Важливо Закривала своїм тілом дітей: колеги та рідні розповіли про вбиту вчительку у Казані

Школа не охоронялася, хоча був договір про охорону. Питаю директорку: "Чому не охороняли школу?" Вона сказала, що батьки були проти. Я запитав, чому. А вона мовчить. Я знаю, чому – батьки повинні були дати гроші на охорону, але відмовлялися. Охорони не було, хоча договір існував,

– заявив Бастрикін.

Влада зобов'язувала охороняти школи

Глава СК наголосив, що після масового вбивства у політехнічному коледжі Керчі, яке трапилося 2018 року, влада видала певні розпорядження. Ці доручення, мовляв, мали запобігти аналогічним злочинам, але половину з них не виконали.

"50% з тих доручень, які давалися в широкому плані, починаючи від охорон школи і закінчуючи виховною роботою, не виконані – ось результат", – цинічно зауважив Бастрикін.

"Журналісти все не так зрозуміли", – СК

Внаслідок теракту у коледжі тимчасово окупованого Криму загинула 21 особа, зокрема 15 студентів та 5 працівників. Ще 52 людини були травмовані. Винуватцем виявився 18-річний студент Владислав Росляков, який спершу спричинив вибух у буфеті, а потім почав розстрілювати студентів та викладачів.

Згодом пресслужба СК заявила, що Баскирін мав на увазі зовсім інше, а журналісти його просто не так зрозуміли і вирвали фразу з контексту, пише "Новая газета".

До теми У Казані поховали дітей, які загинули під час стрілянини у школі

Прозвучала тільки перша частина виступу голови СК, де він озвучив частина розмови з директоркою, Вона пояснила відсутність охорони відмовою батьків платити. Однак надалі голова СК говорив, що договір про охорону був, але школа не охоронялася,

– мовиться у повідомленні.

Головне про теракт у школі Казані