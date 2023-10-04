Вірменія закрита для Путіна? Як Єреван завдав політичного ляпаса Москві

Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду Вірменією 3 жовтня – це фундаментальний крок на шляху до поступового виходу країни з-під російського впливу. Це також чітка демонстрація налаштованості Єревану шукати союзу з європейськими партнерами, навіть всупереч істеричним закликам з боку Москви. Далі читайте в авторській колонці для 24 Каналу.

Що криється "між рядками" рішення Вірменії

У кулуарах часто представники політичного істеблішменту країн Заходу та впливової вірменської діаспори у Франції чи США говорили про певну "половинчастість" кроків уряду Нікола Пашиняна у питанні політики на російському напрямку.

Читайте також Чому на зустріч міністрів ЄС до Києва не приїхали 3 чиновники

З одного боку він проявляв готовність дистанціюватись від Росії, проте наступним кроком наче не доводив справу до кінця й утримувався в полі впливу Кремля. Подекуди подібний підхід не дозволяв повною мірою довіряти вірменському керівництву і змушував вдаватися в питання: "А чи готові у Єревані йти до кінця і нарешті "порвати" з Росією?".

Відтепер поступають чіткі сигнали, що ситуація змінилася на краще, і Вірменія показує свою суб'єктність, завдаючи справжнього ляпаса російській дипломатії.

Першочергова і публічна ціль подібного кроку парламенту Вірменії – захист від Азербайджану. Адже вірменська сторона шукає усі можливі способи захисти себе в умовах російської зради та на основі ратифікації Римського статуту МКС створити правові умови для притягнення до відповідальності азербайджанських військових у ході здійснення ними протиправних дій на вірменській території – посягання на територіальну цілісність, злочини проти цивільного населення тощо.

Якщо ОДКБ та інші так звані "гарантії" з боку Росії не діють, Вірменії необхідно шукати ефективний інструментарій і заручитись підтримкою європейських партнерів і США.

Проте, свідомі дії уряду і парламенту Вірменії необхідно також "читати між рядків".

По-перше, Єреван показав Москві власну готовність рухатися далі, не в фарватері російських інтересів.

Зауважте Бюджет США без допомоги для України: 2 причини, чому нам не варто панікувати

По-друге, за рішенням МКС, країни, що ратифікували Статут мають затримати військового злочинця Владіміра Путіна у випадку його приїзду. Російському президенту дали зрозуміти, що він не бажана персона у Вірменії.

Фактично, це якоюсь мірою повторює ситуацію з Південно-Африканською Республікою, коли Путін не мав змоги полетіти туди на саміт БРІКС, оскільки африканська країна ратифікувала Римський статут. Офіційні відмовки російської влади – це просто банальні виправдання.

По-третє, готовність Вірменії діяти в межах Римського статуту також відкриває можливості для глибшої взаємодії правоохоронних органів країни з міжнародними колегами й в інших питаннях – обхід санкцій чи протиправна фінансова діяльність.

Крок до незалежності від Росії

Що це означає? Багато представників російського бізнесу використовують Вірменію як хаб для збереження власних капіталів, проведення міжнародних транзакцій тощо. Крім того, російська сторона часто вдається до обходу накладених міжнародних економічних обмежень з використанням Вірменії, що дозволяє отримувати необхідні технічні компоненти чи підтримувати власний ВПК.

Цікаво Як Росії вдалося рекордно збільшити кількість запусків "Шахедів"

Відтепер Вірменія може виправити ситуацію: збільшуватиметься вірогідність того, що за запитом міжнародних партнерів російські активи у фінансовій системі країни буде заморожено або що схеми з обходу санкцій будуть ліквідовані.

Важливо, що Вірменія зробила крок на шляху правової незалежності від російського впливу. Надалі треба очікувати відповідних рішень на політичному і безпековому рівнях.