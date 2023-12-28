Має велику номенклатуру: наскільки потужно ворог використовує БпЛА на фронті

Росіяни навчилися вдало застосовувати безпілотні літальні апарати й розвивають цей напрямок. Ворожі БпЛА становлять серйозну загрозу для наших Збройних Сил.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін, додавши, що у плані розвитку ми перевершуємо росіян. Однак програємо їм, зважаючи на застосування та масове виробництво.

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Як Росія використовує дрони

У більшості наших підрозділів дуже часто не вистачає звичайних FPV дронів для того, щоб зберегти життя особового складу та з максимальною ефективністю знищувати ворога.

Противник широко застосовує велику номенклатуру різних безпілотників: зі скидами, FPV дрони-камікадзе, розвідувальні, нічні – все це ефективно працює та є у ворога у достатній кількості,

– розповів майор ЗСУ.

Погодні умови майже однаково впливають на російські та українські війська. Висока вологість заважає працювати абсолютно всім. Коли сильний мороз чи тепла погода, то всі безпілотники літають добре, але коли висока вологість, а температура близька до нуля, то літати надзвичайно складно. Застосування БпЛА зменшується в рази.

Однак ворог все-таки робить спроби, намагається обходити засоби нашої радіоелектронної боротьби, хоче розвивати свої безпілотники. У цьому плані він не стоїть на місці,

– додав Максим Жорін.

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