Имеет большую номенклатуру: насколько мощно враг использует БПЛА на фронте

Россияне научились успешно использовать беспилотные летательные аппараты и развивают это направление. Вражеские БПЛА представляют серьезную угрозу для наших Вооруженных Сил.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, добавив, что в плане развития мы превосходим россиян. Однако проигрываем им, учитывая применение и массовое производство.

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Как Россия использует дроны

У большинства наших подразделений очень часто не хватает обычных FPV дронов для того, чтобы сохранить жизнь личного состава и с максимальной эффективностью уничтожать врага.

Противник широко применяет обширную номенклатуру различных беспилотников: со сбросами, FPV дроны-камикадзе, разведывательные, ночные – все это эффективно работает и есть у врага в достаточном количестве,

– рассказал майор ВСУ.

Погодные условия почти одинаково влияют на российские и украинские войска. Высокая влажность мешает работать абсолютно всем. Когда сильный мороз или теплая погода, все беспилотники летают хорошо, но когда высокая влажность, а температура близка к нулю, то летать чрезвычайно сложно. Применение БПЛА уменьшается в разы.

Однако враг все же предпринимает попытки, пытается обходить средства нашей радиоэлектронной борьбы, хочет развивать свои беспилотники. В этом плане он не стоит на месте,

– добавил Максим Жорин.

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