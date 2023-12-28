Имеет большую номенклатуру: насколько мощно враг использует БПЛА на фронте
Россияне научились успешно использовать беспилотные летательные аппараты и развивают это направление. Вражеские БПЛА представляют серьезную угрозу для наших Вооруженных Сил.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, добавив, что в плане развития мы превосходим россиян. Однако проигрываем им, учитывая применение и массовое производство.
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Как Россия использует дроны
У большинства наших подразделений очень часто не хватает обычных FPV дронов для того, чтобы сохранить жизнь личного состава и с максимальной эффективностью уничтожать врага.
Противник широко применяет обширную номенклатуру различных беспилотников: со сбросами, FPV дроны-камикадзе, разведывательные, ночные – все это эффективно работает и есть у врага в достаточном количестве,
– рассказал майор ВСУ.
Погодные условия почти одинаково влияют на российские и украинские войска. Высокая влажность мешает работать абсолютно всем. Когда сильный мороз или теплая погода, все беспилотники летают хорошо, но когда высокая влажность, а температура близка к нулю, то летать чрезвычайно сложно. Применение БПЛА уменьшается в разы.
Однако враг все же предпринимает попытки, пытается обходить средства нашей радиоэлектронной борьбы, хочет развивать свои беспилотники. В этом плане он не стоит на месте,
– добавил Максим Жорин.
Прогресс Украины в изготовлении БПЛА: актуальные новости
- Стало известно о новой украинской разработке – ударно-разведывательном бесшумном электрическом беспилотнике Jupiter Hunter-1. Он не боится РЭБ, работает бесшумно и может переносить четыре боеприпаса за один полет. Его время работы меняется в зависимости от нагрузки – от 1,5 до 3,5 часов. Расстояние полетов также отличается от 150 до 350 километров. Цена беспилотника около 50 тысяч долларов.
- Украинские военные используют дроны, аналогов которым нет в России. Речь идет о летательных средствах, которые раньше применяли в агросфере, а теперь их модифицировали под ударные дроны. С их помощью уже уничтожили сотни единиц вражеской техники и тысячи оккупантов.
- Увеличение производства беспилотников является приоритетным направлением для Украины. Этот вопрос обсуждали во время Ставки Верховного Главнокомандующего. Владимир Зеленский отметил, что внутреннее оборонное производство должно существенно возрасти в 2024 году. Отдельно он обратил внимание на потребность Вооруженных Сил в дронах, в частности FPV и боеприпасах к ним.