Хакери отримали доступ до документації виробника "Орлан-10": як росіяни обходять санкції Заходу

Українські хакери команди "Кібер Спротиву" отримали нову порцію документації ТОВ "Спеціальний технологічний центр", отриманої в ході зламу поштових листувань. Саме ця компанія є виробником БпЛА "Орлан-10".

Ця інформація розкриє нові подробиці процесу закупівлі росіянами іноземних комплектуючих для виробництва зброї та техніки в обхід санкцій. Найчастіше для цього окупанти використовують Китай.

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Злам співробітника

Хакери "Кібер Спротиву" отримали доступ до інформації завдяки зламу пошти відповідального за закупівлі для відділу досліджень і розробки “Спеціального Технологічного Центру” Андрія Флоринського.

Отримані дані свідчать про те, що росіяни все більше купують обладнання через Китай і за китайську валюту. А компанії, своєю чергою, розуміють, що допомагають обходити санкції. Деякі оплати проходять безпосередньо у юанях та євро.

Росіяни відкрито платять юанями за комплектуючі / InformNapalm

З російським виробником військової продукції "СТЦ" співпрацює дуже багато компаній, які можна назвати "прокладками". Більшість цих фірм навіть не приховують той факт, що вони здійснюють закупівлю продукції у Китаї. Наприклад, Флоринському писала ТОВ “Делазія” з пропозицією здійснити організацію закупівлі необхідної продукції "під ключ".

Росіяни досі поставляють деталі для зброї з-за кордону / InformNapalm

"Спеціальний Технологічний Центр" виконує державне замовлення в російському банку ПАТ “Промсвязьбанк”, тісно повʼязаного з оборонно-промисловим сектором. Підрядник же має відкрити рахунок у тому ж банку. Тому компанія розсилає "прокладкам" дві памʼятки про специфіку оформлення контрактів та здійснення валютних розрахунків за кордоном.

Отримані дані свідчать, що обсяги поставок росіянами зменшилися, але потік не перекрили повністю. Особливо часто можна помітити замовлення на поставки відеокамер шведської фірми Axis. Окрім БпЛА ці камери використовуються й для російської системи РБ-333А "Свирель". Також зазначається, що росіяни надають перевагу британській тканині для виробництва безпілотників.

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