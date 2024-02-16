Операція під назвою "Dying Ember" була санкціонована за рішенням суду, в ній брали участь ФБР, Управління національної безпеки та інші відомства, інформує 24 Канал.

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Деталі операції

Дії фахівців були спрямовані на бот-мережу маршрутизаторів малого/домашнього офісу, які були заражені шкідливим програмним забезпеченням "Moobot", що пов'язане з відомим хакерськими угрупованням. Саме їх і використала російська розвідка для отримання доступу до бот-мережі.

Російські хакери використовували цей вірус для встановлення власних скриптів і файлів, які перепрофілювали ботнет, перетворивши його на глобальну платформу для кібершпигунства.

ботнет використовували для потреб російської розвідки здійснюючи кампаній шпигунства та збору даних проти об'єктів, що становлять інтерес для розвідки російського уряду (уряд США та інших країн, а також військові, безпекові та корпоративні організації).

мережу також використовували для приховування та вчинення інших злочинів, таких як атаки з вимогами викупу та майнинг криптовалют.

У Мінюсті США заявили, що їм вдалося скопіювати та видалити викрадені дані та файли отримані за допомогою зламаних роутерів, а шкідливі файли були видалені з пристроїв. Крім того, було змінено правила брандмауера роутерів, щоб заблокувати доступ до віддаленого управління пристроями. Також відомство зібрало дані, які допомогли викрити російську розвідку.

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Мінюст заявив, що це вже втретє з моменту вторгнення Росії в Україну, коли воно позбавляє російські спецслужби ключового інструменту, який використовується для продовження актів агресії та іншої зловмисної діяльності Кремля.