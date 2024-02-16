Операція під назвою "Dying Ember" була санкціонована за рішенням суду, в ній брали участь ФБР, Управління національної безпеки та інші відомства, інформує 24 Канал.
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Деталі операції
Дії фахівців були спрямовані на бот-мережу маршрутизаторів малого/домашнього офісу, які були заражені шкідливим програмним забезпеченням "Moobot", що пов'язане з відомим хакерськими угрупованням. Саме їх і використала російська розвідка для отримання доступу до бот-мережі.
Російські хакери використовували цей вірус для встановлення власних скриптів і файлів, які перепрофілювали ботнет, перетворивши його на глобальну платформу для кібершпигунства.
- ботнет використовували для потреб російської розвідки здійснюючи кампаній шпигунства та збору даних проти об'єктів, що становлять інтерес для розвідки російського уряду (уряд США та інших країн, а також військові, безпекові та корпоративні організації).
- мережу також використовували для приховування та вчинення інших злочинів, таких як атаки з вимогами викупу та майнинг криптовалют.
У Мінюсті США заявили, що їм вдалося скопіювати та видалити викрадені дані та файли отримані за допомогою зламаних роутерів, а шкідливі файли були видалені з пристроїв. Крім того, було змінено правила брандмауера роутерів, щоб заблокувати доступ до віддаленого управління пристроями. Також відомство зібрало дані, які допомогли викрити російську розвідку.
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