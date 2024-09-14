Україна вже виробляє власні 155-міліметрові артилерійські снаряди, – Камишін

Колишній глава Мінстратегпрому Олександр Камишін розповів про успіхи України у виробленні вітчизняних боєприпасів. Наша держава вже може робити власні 155-міліметрові снаряди.

Цей тип снарядів раніше оборонна промисловість нашої держави не виробляла. Окрім цього, Олександр Камишін також зауважив, що є приріст у виробництві української зброї.

Цікаво Війна стане дорожчою: що змінить дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії

Що розповів Камишін про виробництво українських снарядів

Колишній Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України зазначив, що під його керівництвом виробництво оборонної техніки в Україні зросло вдвічі.

"До кінця року зросте втричі. Продовжуємо працювати далі", – сказав Олександр Камишін.

Водночас він наголосив, що важливою метою для України давно є започаткування власного виробництва артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. За словами ексміністра, наша держава вже має успіхи у цьому напрямку.

Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів,

– розповів експосадовець.

Варто зазначити, що це дуже важливий успіх для України. Адже до цього наша держава ще ніколи не виробляла боєприпаси подібного калібру.

В інтерв'ю Камишін також наголосив, що найбільшою проблемою української оборонної промисловості, окрім сусідньої Росії, є відсутність фінансування. Україна має можливості збільшити виробництво зброї, але бракує грошей. Тому для цього потрібні фінансування з боку партнерів.