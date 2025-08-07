Наразі росіяни намагаються відрізати Корабельний район Херсона, б'ючи по мосту, який з'єднує материкове місто та острів. Українські військові прокоментували ймовірність висадки там ворожого десанту.

Деталі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин для Укрінформу, передає 24 Канал. Ситуацію також оцінили в CNN.

Що розповіли в Силах оборони Півдня?

За словами Волошина, висадка росіян у Корабельному районі Херсона наразі є "дуже сумнівним" сценарієм. Якщо подібна операція справді готується – їй будуть протидіяти ще на самому початку.

Аби дійти до мікрорайону, ворогові необхідно подолати декілька водних проток та островів, що доволі непросто. Сили оборони відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах, які противник намагається запустити на берег.

Якщо говорити про десант із повітря, гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де його побачать і можуть знищити.

Зараз у нас є підрозділи, які проводять антидесантні дії. Ми взагалі очікуємо, що ворог намагатиметься форсувати, ми готові до різних подій, до різних сценаріїв,

– додав речник.

Як ситуацію оцінюють у CNN?

CNN пише, що окупація Херсона та області, які були захоплені в перші дні війни, а потім звільнені внаслідок швидкої української контрнаступальної операції в листопаді 2022 року, залишається однією з головних цілей Володимира Путіна.

Поновлення тиску з метою відокремити Корабел від решти міста викликало побоювання, що російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості в найближчі тижні.

У середу, 6 серпня, тривала евакуація цивільних із мікрорайону. Рятувальники повідомили для CNN про спокійну обстановку, коли вони забирали частину з 925 осіб.

За повідомленнями місцевих жителів, обстріл на півострові тривав, але дрони нібито не атакували евакуаційні колони.