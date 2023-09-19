Злу не можна довіряти, – Зеленський дорікнув деяким країнам щодо тіньових угод із Росією
Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН розповів, що йому відомо про спроби домовитися з Росією. Він вчергове наголосив, що з цього нічого не вийде.
Під час свого виступу на Генасамблеї ООН Зеленський дорікнув світовим лідерам за спроби домовитися із Росією. Він наголосив, що державі-агресорці не можна довіряти.
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Нехай все вирішує єдність
Глава держави сказав, що йому відомо про спроби укласти тіньові угоди із агресоркою.
Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито,
– сказав він.
Також президент України додав, що поки Росія підштовхує весь світ до війни, Україна навпаки робить все, щоб ніхто не нападав на інші країни.
Також Зеленський наголосив, що воєнні злочини повинні бути покарані, а окупанти мають повернутися на свою землю.
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: основне
- Ввечері 19 вересня розпочалося засідання Генеральної асамблеї ООН. На ній всього присутньо 140 голів держав та урядів країн світу. Володимир Зеленський о 21:06 також взяв слово, щоб знову наголосити на важливих питаннях.
- Володимир Зеленський наголосив, що також країна-терористка використовує як зброю енергетику. Москва використовувала нафту та газ для послаблення світових лідерів, а наразі ця загроза зросла ще більше. Володимир Зеленський поставив риторичне питання: "Чи сенс скорочувати кількість ядерної зброї, якщо Росія використовує для шантажу електростанції?"
- Терористи викрадають дітей, щоб тиснути на сім'ї та суспільство загалом. Однак Зеленський наголосив, що подібні дії ніколи не були частиною політики цілої держави. Україна має докази щодо сотень тисяч депортованих українських дітей.
- Повідомляється, що головна тема загальних дебатів Генасамблеї звучить так: "Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх".