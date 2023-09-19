Злу нельзя доверять, – Зеленский упрекнул некоторые страны в теневых соглашениях с Россией
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, что ему известно попытки договориться с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что из этого ничего не выйдет.
Во время своего выступления на Генассамблее ООН Зеленский поручил мировым лидерам за попытки договориться с Россией. Он подчеркнул, что государству-агрессору нельзя доверять.
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Пусть все решает единство
Глава государства сказал, что ему известно о попытках заключить теневые соглашения с агрессором.
Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто,
– сказал он.
Также президент Украины добавил, что пока Россия подталкивает весь мир к войне, Украина, наоборот, делает все, чтобы никто не нападал на другие страны.
Также Зеленский подчеркнул, что военные преступления должны быть наказаны, а оккупанты должны вернуться на свою землю.
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: основное
- Вечером 19 сентября началось заседание Генеральной ассамблеи ООН. На ней всего присутствует 140 глав государств и правительств стран мира. Владимир Зеленский в 21:06 также взял слово, чтобы снова подчеркнуть важные вопросы.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что также страна-террористка использует в качестве оружия энергетику . Москва использовала нефть и газ для ослабления мировых лидеров, а эта угроза выросла еще больше. Владимир Зеленский задал риторический вопрос: "Смысл сокращать количество ядерного оружия, если Россия использует для шантажа электростанции?"
- Террористы похищают детей, чтобы давить на семьи и общество в целом. Однако Зеленский подчеркнул, что подобные действия никогда не являлись частью политики целого государства. У Украины есть доказательства сотен тысяч депортированных украинских детей.
- Сообщается, что главная тема всеобщих дебатов Генассамблеи звучит так: "Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и его Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех".