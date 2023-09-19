Злу нельзя доверять, – Зеленский упрекнул некоторые страны в теневых соглашениях с Россией

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН рассказал, что ему известно попытки договориться с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что из этого ничего не выйдет.

Во время своего выступления на Генассамблее ООН Зеленский поручил мировым лидерам за попытки договориться с Россией. Он подчеркнул, что государству-агрессору нельзя доверять.

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Пусть все решает единство

Глава государства сказал, что ему известно о попытках заключить теневые соглашения с агрессором.

Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто,

– сказал он.

Также президент Украины добавил, что пока Россия подталкивает весь мир к войне, Украина, наоборот, делает все, чтобы никто не нападал на другие страны.

Также Зеленский подчеркнул, что военные преступления должны быть наказаны, а оккупанты должны вернуться на свою землю.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: основное