Київ посилює підрозділи ППО, – Кличко анонсував виділення додаткового мільярда гривень

Під час наступної сесії Київрада проголосує за збільшення підтримки Сил безпеки й оборони України. Мовиться про додатковий мільярд гривень. Гроші спрямують підрозділам ППО, які захищають Київ від "Шахедів" та ракет.

Віталій Кличко розповів, що на наступну сесію Київради підготували до розгляду проєкт змін до міської цільової програми "Захисник Києва". Там передбачили збільшення підтримки Сил оборони та безпеки ще на мільярд гривень, інформує 24 Канал.

На що спрямують гроші

Кличко зазначив, що виділені гроші спрямують на підтримку військових підрозділів та цивільних з ДФТГ, які забезпечують протиповітряну оборону Києва.

З цих коштів, зокрема, 900 мільйонів гривень підуть на підтримку військових підрозділів. Зокрема, військовим частинам, які здійснюють протиповітряну оборону Києва. А 100 мільйонів – передбачені для добровольчих формувань територіальної громади міста (ДФТГ), які теж беруть активну участь у протиповітряній обороні столиці,

– наголосив мер Києва.

Кличко закликав депутатів Київради зібратися на заплановану 6 грудня сесію та ухвалити рішення про допомогу військовим. Мер наголосив, що вона – необхідна захисникам.

Нагадаємо, цього року з бюджету столиці на підтримку військових, ветеранів та їх родин громада Києва вже спрямувала 11 мільярдів гривень.