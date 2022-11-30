Чи стане аргументом для протестів у Росії втрата Мелітополя: Фейгін оцінив імовірність

Коли мовиться щодо протестів в Росії, то треба визнати, що ми маємо справу з унікальним феноменом. Так, навіть коли росіяни спочатку назвали Херсон російським, а потім самі його лишили, то протестів не було.

Утім, вже можна побачити певні рухи в цьому напрямку, але поки вони тестуються. Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Росіяни роблять певні рухи в напрямку протестів, але поки тиша

За його словами, росіяни вже починають обурюватися певними подіями у війні проти нашої держави. Особливо це стосується "ватного середовища", тобто відвертих та емоційних "путіністів". Інші ж переважно мовчать.

Інше питання, де ця конвертація незадоволення в протести, випуск пари та конкретні дії? Цього немає,

– зауважив російський правозахисник.

Він додав, що втрата Мелітополя для росіян матиме суттєвий вплив, оскільки "розріже" фронт. "Однак це ми так розмірковуємо, а як думають найпримітивніші організми, я не можу сказати", – зазначив Фейгін.

"Звісно, вразливість для свідомості з втратою того, що нібито вже захоплене й точно не буде втрачене має бути такої міри, щоб це знайшло своє незадоволення", – додав російський правозахисник.

Крім того, Володимир Путін не дає жодних відповідей щодо поразок у війні проти України, як було й з Херсоном. Тоді речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, мовляв, всі питання до міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу. Поки така схема працює.

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