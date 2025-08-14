Наразі в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон, проте передбачені винятки. Президент Володимир Зеленський ініціював розширення можливостей перетину кордону для молодих українців.

Про особливості перетину кордону чоловіками призовного віку та які зміни пропонує внести глава держави, розповідає 24 Канал.

Хто з чоловіків та за яких умов може виїхати за кордон?

Під час дії воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабміну №57 із оновленнями 2025 року, чоловіки віком від 18 до 60 років загалом не можуть залишати країну. Проте є винятки для кількох категорій.

Перетнути кордон можуть такі чоловіки:

неповнолітні (до 18 років) та після 60 років,

особи з інвалідністю та їхні супроводжувачі,

батьки дітей з інвалідністю, доглядальники хворих родичів або працівники стаціонарних закладів догляду,

військовозобов'язані із відстрочкою або непридатні за станом здоров'я,

працівники критично важливих сфер (культура, медіа, транспорт тощо),

моряки, курсанти та студенти-практиканти.

Право на виїзд також отримали члени сімей загиблих військових та Героїв України.

Зазначимо, що з 27 лютого 2025 року водії гуманітарних і медичних вантажів більше не користуються спрощеною системою "Шлях".

Митці та медійники тимчасово не отримують "листи сприяння" від Мінкульту, але можуть виїхати за наявності підтвердження та повного пакета документів.

Які зміни пропонує Зеленський?

Президент Володимир Зеленський 12 серпня виступив на "Українському молодіжному форумі 2025: Молодь Тут!". Там він запропонував уряду підвищити вікову межу без обмежень на виїзд з України із 18 до 22 років.

Ініціатива має допомогти молодим українцям легше реалізовувати освітні та особисті плани за кордоном і зберігати зв'язок із країною.

Нагадаємо, для перетину кордону чоловікам необхідні закордонний паспорт, військово-облікові документи, посвідчення чи свідоцтва залежно від підстав виїзду, а також офіційні листи від державних органів або роботодавців.