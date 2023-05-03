Виїзд студентів за кордон: чому чоловіків, які навчаються не випускають з країни

В Україні триває загальна мобілізація. Студенти денної або дуальної форми навчання можуть розраховувати на відстрочку від призову. Але чому їх не випускають за кордон – розберімося.

Пролити світло на це питання 24 Каналу допоміг юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він розповів, чому студенти під час дії воєнного стану не можуть покидати Україну.

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Чому не можна їхати за кордон

За словами юриста, станом на сьогодні студенти вишів – як українських, так і закордонних – не мають права покидати територію нашої держави. Мовиться, ясна річ, про громадян України.

Владислав Юрчак зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення внесли низку змін, які стосуються правил перетину державного кордону. Впродовж певного періоду студенти могли покидати країну, згідно з листом (розпорядженням) Адміністрації Держприкордонслужби України № 23-6855/0/6-22-вих. від 17.03.2022 року. Також для отримання цієї можливості вони могли посилатися на роз'яснення, опубліковані на сайті ДПСУ.

Втім, з 14 вересня 2022 року такої можливості позбавили студентів. Причиною цього стали масові спекуляції, на які йшли чоловіки-студенти, щоб виїхати з України.

Відтоді, зауважив юрист, студенти масово подавали позови до суду, відстоюючи можливість перетнути кордон. За його словами, "єдина судова практика у цьому питанні відсутня". Тож наразі остаточне рішення може ухвалювати хіба Верховний Суд. Але і тут не все так просто.

"Утім, на практиці, навіть отримавши позитивне рішення суду, студенти все одно не можуть здійснити перетин кордону, оскільки відповідне рішення про відмову є фактично одноразовим актом і при повторному перетині такі особи знову отримують відмову", – пояснює Владислав Юрчак.

Слід розуміти, що згідно з чинним законодавством, відстрочка від служби не гарантує можливість вільного виїзду з України. Для останнього потрібно або підпадати під певні категорії, або мати відповідні дозволи, пов'язані з родом діяльності. Просто доказів того, що ви здобуваєте вищу освіту не на заочній формі навчання недостатньо.