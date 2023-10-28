В Україні пропонують зробити "платний" виїзд за кордон для чоловіків: Данілов назвав проблему

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про "платний" виїзд чоловіків за кордон. У РНБО вважають, що це буде несправедливим.

Це поставить українців у нерівні умови, які залежатимуть від їхніх статків. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що каже Данілов про "платний" виїзд чоловіків за кордон

Мені б дуже не хотілося, щоб можна було відкупитися від захисту нашої країни, тим паче, що не у всіх людей є гроші. Тому ця ситуація може бути дуже-дуже контроверсійною,

– заявив він.

За словами Данілова, цю пропозицію нардепам можна було б винести до початку повномасштабної війни, а не зараз – у її розпал.

"Треба дуже уважно думати і розуміти, чим це може закінчитися. Щоб не сталося так, що ті люди, які мають статки, будуть своїх дітей відправляти за гроші за кордон, а ті люди, в яких немає статків, мають іти захищати країну. Я розумію так, що це не зовсім справедливо", – підкреслив секретар РНБО.

Що цьому передувало

У Раді зареєстрували законопроєкт, в якому йдеться про виїзд чоловіків за кордон, якщо вони відкриють рахунок у державному банку з мінімальним внеском 12 945 гривень.

Після цього його пропонують поповнювати кожного місяця під час перебування за кордоном на близько 2 800 гривень з наданням банку дозволу переказувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.

Хто може законно перетнути кордон

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають дружину з інвалідністю І чи ІІ групи;

чоловіки, у яких один із батьків (або батьків дружини) має інвалідність І чи ІІ групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

До речі, чоловіки, які виїхали, супроводжуючи одну з вищезгаданих осіб, мають повернутися в Україну не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.