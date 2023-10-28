В Украине предлагают сделать "платный" выезд за границу для мужчин: Данилов назвал проблему

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "платном" выезде мужчин за границу. В СНБО считают, что это будет несправедливо.

Это поставит украинцев в неравные условия, которые будут зависеть от их состояния. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что говорит Данилов о "платном" выезде мужчин за границу

Мне бы очень не хотелось, чтобы можно было откупиться от защиты нашей страны, тем более что не у всех людей есть деньги. Поэтому эта ситуация может быть очень-очень контроверсионной,

– заявил он.

По словам Данилова, это предложение нардепам можно было бы вынести до начала полномасштабной войны, а не сейчас – в ее разгар.

"Надо очень внимательно думать и понимать, чем это может закончиться. Чтобы не случилось так, что те люди, которые имеют состояние, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, у которых нет состояния, должны идти защищать страну. Я понимаю так, что это не совсем справедливо", – подчеркнул секретарь СНБО.

Что этому предшествовало

В Раде зарегистрировали законопроект, в котором говорится о выезде мужчин за границу, если они откроют счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 гривен.

После этого его предлагают пополнять каждый месяц во время пребывания за границей около 2 800 гривен с предоставлением банку разрешения перечислять эти взносы на спецсчет ВСУ.

Кто может законно пересечь границу

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену с инвалидностью I или II группы;

мужчины, у которых один из родителей (или родителей жены) имеет инвалидность I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Кстати, выехавшие мужчины, сопровождая одного из вышеупомянутых лиц, должны вернуться в Украину не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.