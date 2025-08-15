Володимир Зеленський доручив уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років під час воєнного стану. Нові правила можуть запрацювати вже наступного тижня і стосуватимуться всіх молодих українців без додаткових обмежень.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну дозволити виїзд за кордон для чоловіків до 22 років під час воєнного стану.

Кого стосуватимуться зміни виїзду з країни до 22 років? Рішення можуть ухвалити вже наступного тижня, а нові правила передбачають умови, схожі на ті, що зараз діють для осіб до 18 років.

За словами джерел Forbes Ukraine в Офісі президента, мета нововведення – надати молоді та їхнім батькам більше свободи у навчанні та життєвих планах, а також стимулювати залишатися в Україні. Зміни підготує Міністерство освіти, а рішення ухвалюватиме Кабмін без погодження з парламентом, орієнтовно до 21 серпня.

Представники ОП запевняють, що нові правила не спричинять масового відтоку громадян.

Будемо спостерігати реакцію та поведінку людей. Є сподівання, що молодь залишатиметься тут, особливо враховуючи переговорний процес та надію на справедливий мир,

– зазначили в Офісі президента.

Раніше Зеленський підкреслив, що зміни допоможуть українцям до 22 років зберегти зв’язки з країною та реалізуватися в навчанні, а соціологи попереджають, що частина молоді все ж може виїхати за кордон і не повернутися.