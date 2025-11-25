Вдалося зробити прорив, – командир полку БпАК "Ахіллес" порівняв види дронів України й РФ

Ворог має кількісну та якісну перевагу щодо забезпечення свого війська дронами на оптоволокні. Завдяки таким засобам він активно намагається блокувати логістику ЗСУ, не даючи дійти до передових позицій.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, пояснивши, що у росіян їх більше, бо основний виробник мікроплат і якісного оптоволоконного кабелю до цих БпЛА – Китай. Ця країна напряму співпрацює з Росією, передаючи їй кращі технології.

В яких дронах ЗСУ мають паритет, а в чому відстають?

Україна намагається розвивати виробництво безпілотників, аби досягти паритету з противником. Зі слів Федоренка, це вдається щодо дронів на звичайному рішенні, де сигнал передається на певному діапазоні частот через повітряний ретранслятор. Ба більше, на деяких ділянках фронту ЗСУ за кількістю таких БпЛА випереджають російську армію.

Має перевагу українське військо і стосовно чисельності, ефективністі виробництва і застосування на полі бою важких нічних бомберів типу "Баба-Яга". Говорячи про коптери типу Mavic, які дають змогу бачити передню лінію боєзіткнення, моніторити в режимі онлайн, нести корисне навантаження (скидати на противника боєприпаси), то у Росії таких видів більше.

У зв'язку з тим, що є заборона на продаж компанією Dji своєї продукції Україні в той час, як Росія завозить це контейнерами без жодних перепон. Українські компанії активно розробляють альтернативу цим Mavic. Але на сьогодні це безальтернативні засоби для ведення розвідки,

– констатував Федоренко.

На слуху зараз дрони-перехоплювачі. Стосовно цих засобів ППО Україна і Росія, як зазначив командир 429-го полку "Ахіллес", мають паритет. Завдяки такому безпілотнику СОУ вдавалося збивати ворожі розвіддрони типу Zala, "Орлан", а також ударні "Ланцети", "Блискавки".

Пів року наші воїни ефективно тихо протидіяли таким ворожим дронам, але, щоб залучити додаткове фінансування та масштабувати кількість таких перехоплювачів, довелося розкрити інформацію, як СОУ це вдалося робити. Після цього росіяни почали розвивати такий же засіб.

Існують ще ударні засоби типу "Крило". Противник мав в арсеналі баражуючий боєприпас "Ланцет". Їх він застосовував на передній лінії, шукаючи українську логістику і артилерію. На початку 2025 року Україні не було чим на це відповісти, але наразі СОУ мають українські зразки RAM-2X, "Булава".

В деяких номенклатурах противник суттєво переважає, а в певних у нас є паритет або навіть перевага, як щодо важких бомберів. В деяких видах дронів нам вдалося зробити прорив і дійти до технічного рівня противника, а над певними різновидами треба ще багато працювати,

– наголосив Федоренко.

Підсумовуючи, командир 429 окремого полку "Ахіллес" зауважив на тому, що в СОУ сьогодні на озброєнні є "діпстрайки" – далекобійні дрони, які летять по території Росії, знищуючи її нафтопереробну галузь, атакуючи ті об'єкти, де ворог виготовляє запчастини для засобів ураження і збирає боєприпаси.

Війна дронів: які тактики застосовує Україна і Росія?