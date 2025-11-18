Небо над полем бою буквально кишить безпілотниками. Деякі з них – розвідники з тепловізорами й камерами, інші несуть вибухівку чи кулемети, треті просто лежать на землі біля стежок і доріг, чекаючи, поки поруч пройде піхота чи техніка. Подробиці дронової революції в сучасній війні розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Politico.

Як дрони перевернули поняття про війну з ніг на голову?

Постійна присутність різного типу БпЛА на фронті стала звичним явищем. Керують дронами або через радіосигнал, або через волоконно-оптичний кабель, який неможливо заглушити. Протидронові дрони полюють на ворожі апарати й одночасно намагаються вирахувати операторів, які сидять за десятки кілометрів від передової.

Усе це створило сіру зону хаосу глибиною до 20 кілометрів, де дрони вистежують кожного солдата, поранених практично неможливо евакуювати, а підвезти боєприпаси, їжу чи воду до позицій – це майже самогубство.

Ми перейшли до війни дронів проти дронів. Тепер безпілотники влаштовують засідки, перехоплюють логістику, рвуть постачання. Якщо тебе виявили – на тебе миттєво скидається все, що є в радіусі дії,

– каже заступник керівника ОП полковник Павло Паліса.

Загалом дрони були важливими з перших місяців 2022 року, однак тоді й Україна, й Росія все одно готувалися до "класичної" війни: артилерійські дуелі, танкові колони, довгі лінії окопів.

У 2023 – 2024 роках усе змінилося. Траншеї почали зникати, розповідає Іван Секач, пресофіцер 110-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Донбасі.



Так, замість суцільних окопів українці, відчуваючи нестачу артилерії та чисельну меншість, почали будувати окремі опорні пункти й покладатися на дрони. Росіяни у відповідь різко зменшили розмір штурмових груп – великі скупчення військ українські дрони виявляли й знищували за лічені хвилини.

Замість "м'ясних штурмів" батальйонного масштабу росіяни тепер просуваються мікрогрупами по 5 – 10 людей, каже полковник Владислав Волошин, пресофіцер угруповання "Південь".

Вони повзуть, ховаються, збирають групу два-три дні. Попереду зазвичай ідуть двоє – один залишається живим,

– пояснює він.

Результатом цього стала поява глибокої сірої зони, куди росіяни просочуються, ховаються в посадках і підвалах, розмножуються, якщо їх не виявлять і не знищать вчасно.

Військові повідомляють, що туман і дощ стали для росіян вікном можливостей, адже саме в таку погоду їм вдалося подекуди прорвати українську оборону.

Погана погода блокує дрони – і одразу з'являється шанс безпечніше підвезти БК, провести ротацію чи просочитися вперед,

– підтверджує Паліса.

Окрім того, росіяни свідомо розширюють зону смерті: методично зрівнюють із землею всі будівлі, бліндажі, лісосмуги, перетворюючи місцевість на голу рівнину, де сховатися просто ніде.

Як сіра зона впливає на логістику?

Через дрони артилерію довелося відвести далеко назад, а бронетехніку для підвезення практично не використовують.

Раніше люди робили те, що тепер роблять дрони: розвідка, доставка, евакуація, дистанційне мінування,

– каже Паліса.

Але коли дронів стало забагато з обох боків, навіть ці задачі стали смертельно небезпечними. За його словами, найчастіше солдати гинуть саме під час ротацій. Будь-який транспорт – це магніт для ворожих дронів. Тому бійців змушують сидіти на "нулі" тижнями, а то й місяцями без заміни.

Також через масове використання дронів фронтова медицина в Україні практично припинила існування у звичному вигляді. У ЗСУ пояснили, що тепер поранений боєць здебільшого змушений самостійно або за допомогою товаришів долати пішки до п'яти кілометрів до найближчої точки, куди ще може під'їхати броньована евакуаційна машина.

Після цього сама машина має подолати зону, де на глибину 20 – 40 кілометрів постійно висять російські ударні й розвідувальні безпілотники.

Медичні стабілізаційні пункти довелося відсунути далеко в тил, тому критична "золота година", протягом якої можна врятувати життя, перетворилася на дні, а подекуди й тижні очікування евакуації.

Українські військові медики перейшли на так звану "телевізійну медицину": за допомогою звичайного квадрокоптера Mavic вони дистанційно оглядають пораненого, оцінюють правильність накладання турнікета, по рації або через бійців поруч дають інструкції щодо першої допомоги, а необхідні медикаменти чи компоненти крові скидають тому ж дроном.

З російського боку, за даними відкритих джерел і свідчень, поранених нерідко просто залишають на місці – ризики й витрати на їхню евакуацію вважаються надмірними.

Як українські дрони відпрацьовують по ворожих цілях?