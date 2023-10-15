Тисячі палестинців по всьому світу вийшли на марші: у Стамбулі помітили сина Ердогана

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль і напали на нього. У відповідь ЦАХАЛ почав обстрілювати бойовиків і їхні об'єкти на території Сектора Гази. На фоні цього у Лондоні та по всьому світу палестинці вийшли на мітинги.

Так, 14 жовтня кілька тисяч палестинських демонстрантів пройшлися маршем у центрі Лондона. Вони закликали припинити військові дії Ізраїлю в Секторі Газа, спровоковані нападом ХАМАС минулого тижня.

Дивіться також ЦАХАЛ готовий до наступу на Сектор Гази: конфлікт на Близькому Сході триває

Протестувальники вимагають "вільної Палестини"

Як розповідають журналісти, багато протестувальників розмахували прапорами Палестини та плакатами з написом "Вільна Палестина". Вони зібралися біля Оксфордського цирку. Звідти попрямували до Даунінг-стріт, офіційної резиденції й офісу прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Гасла, які викрикували протестувальники, були спрямовані проти урядів США та Великої Британії, які висловлюють підтримку Ізраїлю.

Тисячі палестинців у світі вийшли на протести: дивіться відео

До прикладу, 22-річний студент Белан Стітан заявив, що хвилюється за своїх рідних у Секторі Газа.

Ніхто в Газі не в порядку. Вся моя сім'я в Газі, і ніхто з них не в порядку,

– наголосив він.

Студент додав, що прагнув би знову говорити зі своїми двоюрідними братами та сестрами про звичайні речі. До прикладу, про футболку та те, як у них справи у школі.

Ця ситуація є великою, великою проблемою для людства і для мене, тому я хочу сказати світові: "Пам'ятайте, що ми люди...", я не можу повірити, що ми тут,

– зазначив він.

29-річна фармацевтка Асмат Малік заявила, що люди розлючені тим, що вважають, що палестинців гнобили впродовж десятиліть.

Але це зовсім не означає, що люди потурають ХАМАС, тому що бути пропалестинцем не означає бути антисемітом. Я думаю, що це дуже важливо підкреслити,

– сказала вона.

Звернімо увагу, що поліція попередила учасників "Маршу за Палестину". Мовилося про арешт будь-кого з прапором, який виражає підтримку ХАМАС або інших груп, заборонених у Великій Британії.

По завершенні демонстрації поліція повідомила, що здійснили сім арештів. Чотири з них були пов'язані з відмовою зняти маски. Також телеканали показували групу протестувальників, котрі штовхалися з поліцією. Також вони стріляли у правоохоронців феєрверками.

Відомо, що раніше 14 жовтня штаб-квартиру телерадіокомпанії BBC, що розташована поблизу місця початку маршу, облили червоною фарбою.

Марш проходив у Стамбулі

Власне, журналісти повідомили, що у великому палестинському марші брав у Стамбулі брав участь син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, пише Times Of Israel.

Відомо, що Білана Ердогана супроводжували колишній міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, а також колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.

Давайте чітко висловимо свою позицію, ми повинні принаймні дозволити, щоб наші почуття були почуті,

– сказав Ердоган в інтерв'ю агентству Associated Press.

Понад 1000 людей несли палестинські та турецькі прапори. Вони скандували гасла з критикою Ізраїлю та США.