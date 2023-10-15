Тысячи палестинцев по всему миру вышли на марши: в Стамбуле заметили сына Эрдогана

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль и напали на него. В ответ ЦАХАЛ начал обстреливать боевиков и их объекты на территории Сектора Газа. На фоне этого в Лондоне и по всему миру палестинцы вышли на митинги.

Так, 14 октября несколько тысяч палестинских демонстрантов прошли маршем в центре Лондона. Они призвали прекратить военные действия Израиля в Секторе Газа, спровоцированные нападением ХАМАС на прошлой неделе.

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Протестующие требуют "свободной Палестины"

Как рассказывают журналисты, многие протестующие размахивали флагами Палестины и плакатами с надписью "Свободная Палестина". Они собрались у Оксфордского цирка. Оттуда направились к Даунинг-стрит, официальной резиденции и офису премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Лозунги, выкрикиваемые протестующими, были направлены против правительств США и Великобритании, выражающих поддержку Израилю.

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К примеру, 22-летний студент Белан Ститан заявил, что волнуется за своих родных в секторе Газа.

Никто в Газе не в порядке. Вся моя семья в Газе, и никто из них не в порядке,

– подчеркнул он.

Студент добавил, что стремился бы снова говорить со своими двоюродными братьями и сестрами об обычных вещах. К примеру, о футболке и о том, как у них дела в школе.

Эта ситуация большая, большая проблема для человечества и для меня, поэтому я хочу сказать миру: "Помните, что мы люди...", я не могу поверить, что мы здесь,

– отметил он.

29-летняя фармацевт Асмат Малик заявила, что люди взбешены тем, что считают, что палестинцев притесняли на протяжении десятилетий.

Но это вовсе не означает, что люди потакают ХАМАС, потому что быть пропалестинцем не значит быть антисемитом. Я думаю, что это очень важно подчеркнуть,

– сказала она.

Обратим внимание, что полиция предупредила участников Марша за Палестину. Речь шла об аресте кого-либо с флагом, выражающим поддержку ХАМАС или других групп, запрещенных в Великобритании.

По завершении демонстрации полиция сообщила, что совершили семь арестов. Четыре из них были связаны с отказом от снятия маски. Также телеканалы показывали группу протестующих, толкавшихся с полицией. Также они стреляли в полицию фейерверками.

Известно, что ранее 14 октября штаб-квартиру телерадиокомпании BBC, расположенную вблизи места начала марша, облили красной краской.

Марш проходил в Стамбуле

Собственно, журналисты сообщили, что в большом палестинском марше участвовал в Стамбуле сын президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, пишет Times Of Israel.

Известно, что Билана Эрдогана сопровождали бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу, а также бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.

Давайте четко выразим свою позицию, мы должны по крайней мере позволить, чтобы наши чувства были услышаны,

– сказал Эрдоган в интервью агентству Associated Press.

Более 1000 человек несли палестинские и турецкие флаги. Они скандировали лозунги с критикой Израиля и США.