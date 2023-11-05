Тривожні сигнали для Ізраїлю: як знищення ХАМАС може виявитися пасткою від Ірану

Ізраїль продовжує операцію в Секторі Гази та поступово зачищає певні райони від бойовиків ХАМАС. Щодо міжнародного контексту війни на Близькому Сході, то для Ізраїлю є тривожні новини.

Президент Туреччини посилив антиізраїльську риторику, однак це не єдина загроза, яка постала перед Ізраїлем. Більш детально розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Ізраїль продовжує наземну операцію: яка ціна війни

Як повідомляє видання Calcalist з посиланням на попередні дані міністерства фінансів, війна проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази коштуватиме Ізраїлю близько 50 мільярдів доларів.

Зазначається, що відповідна оцінка ґрунтується на припущенні, що війна триватиме від 8 до 12 місяців і обмежиться Газою, без повноцінної участі ліванської Хезболли, Ірану чи Ємену, і що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних у військові резерви, незабаром повернуться на роботу.

У міністерстві оцінку в 50 мільярдів доларів, що становить близько 10% ВВП Ізраїля, вважають оптимістичною та виправданою. Як повідомляється, половина витрат припадає на оборону. Водночас закладаються видатки на компенсацію бізнесу й реабілітацію військових, а також втрати економіки від війни.

Проте, не дивлячись на таку вартість війни, ЦАХАЛ продовжує наземну операцію в Секторі Гази. Щодо фактичної ситуації з просуванням ЦАХАЛ, аналітики зазначають, що армійські підрозділи ЦАХАЛ відокремили та оточили місто Газа та містечко Бейт-Ханун, які все ще залишаються місцями активного спротиву на півночі Сектору.

ЦАХАЛ у центральній частині Сектору Гази перерізає дві основні дороги сполучення і виходить на берегову лінію.

Чому "гуманітарна пауза" в Секторі Гази не є рівноцінною припиненню вогню

Тож, схоже, що ЦАХАЛ не планує відступатися від своєї основної мети, а саме знищення ХАМАС на всій території Сектору Гази.

Показово, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який напередодні вже втретє прибув до Ізраїлю з початку війни 7 жовтня, заявив, що Сполучені Штати виступають за формування гуманітарних пауз, але не підтримують припинення вогню у нинішньому протистоянні Ізраїлю та бойовиків ХАМАС.

Отож Блінкен підтверджує, що Вашингтон повністю підтримує цілі Ізраїлю у цій війні. Але водночас США шукають шляхи вирішення гуманітарної ситуації та допомоги цивільному населенню.

Ми вважаємо, що припинення вогню просто дозволить бойовикам ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що вони зробили 7 жовтня. Дуже важливо докласти додаткових зусиль, щоб захистити громадянське населення Сектору Гази. Це завдання у майбутньому буде полегшено завдяки гуманітарним паузам. Також необхідно запобігти створенню нового фронту з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури,

– сказав Блінкен.

Тобто після візиту до Ізраїлю Блінкен вже більш ствердно заявляє, що передумови для створення гуманітарних пауз у боях вже існують, і скоріш за все ЦАХАЛ буде їх впроваджувати.

Варто пояснити, що ідея "гуманітарних пауз" – не є рівноцінною припиненню вогню. Ідея полягає у тому, що в окремих районах ЦАХАЛ короткочасно припинятиме операції для евакуації цивільних чи розподілу гуманітарної допомоги. Водночас в інших секторах операції ЦАХАЛ продовжуватимуться.

І така тактика має сенс, адже бойовики ХАМАС неодмінно скористаються припиненням вогню. Хоча й ідея "гуманітарних пауз" може опинитися під загрозою.

Ідея "гуманітарних пауз" може опинитися під загрозою

Річ у тім, що напередодні було домовлено про вивезення іноземців із Сектору Гази в Єгипет через гуманітарний коридор на КПП "Рафах". Але процес призупинили.

Усе через спробу ХАМАС зарахувати своїх поранених бойовиків до числа тих, хто має право виїхати до Єгипту через КПП "Рафах".

Варто нагадати, що люди, які мають подвійне, американське чи інше іноземне громадянство, неодноразово збиралися біля КПП на південному кордоні Сектора Гази, починаючи з 7 жовтня.

Але протягом кількох тижнів КПП "Рафах" залишався закритим і Єгипет нікого до себе не приймав. Паралельно з цим чиновник з адміністрації президента США Джо Байдена намагалася домовитися про вихід іноземців, але бойовики ХАМАС перешкоджали виїзду іноземних громадян із Сектора Гази. Фактично ХАМАС висував "необґрунтовані вимоги" шантажуючи Захід.

"ХАМАС неодноразово надавав Ізраїлю, Сполученим Штатам і Єгипту списки поранених палестинців, яким слід дозволити виїхати разом з американцями. Але перевірка показала, що багато з них були бійцями ХАМАС. Близько третини поранених палестинців у першому списку були бійцями ХАМАС і дозвіл їм вийти з Гази є неприйнятним для офіційних осіб Єгипту, США та Ізраїлю. Затримки тривали деякий час, тому що ХАМАС постійно пропонував списки, які, як виявилося, включають його членів", – пише NYT.

Напруженість між Туреччиною та Ізраїлем

Однак, що довше триває операція ЦАХАЛ в Секторі Гази, то більше напруження з'являється у відносинах Ізраїлю з іншими країнами.

Наприклад, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна збиратиме докази нібито воєнних злочинів Ізраїлю в Секторі Гази, аби потім передати їх до Міжнародного кримінального суду.

Ердоган заявив, що не буде більше ніякої довіри до світової системи, якщо Ізраїль не буде зупинений і притягнутий до відповідальності за те, що він назвав "воєнними злочинами і порушеннями прав людини".

Окрім того, Ердоган анонсував візит до Туреччини президента Ірану Ібрагіма Райсі, аби разом обговорити питання протидії Ізраїлю. Також він заявляє, що повністю розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Газі.

Ізраїлю потрібно знищити ХАМАС, не підірвавши відносини з арабськими сусідами

Якщо напружені відносини з Туреччиною Ізраїль ще якось переживе, то є й куди більш тривожні сигнали.

Західні аналітики зараз вбачають небезпеку для Ізраїлю, якщо він повністю зосередиться на знищенні ХАМАС і не звертатиме уваги на довгострокові стратегічні цілі ширшої військової та дипломатичної стратегії.

Зокрема, як пише сьогодні американський аналітик Діджей Розенталь, ізраїльський уряд повинен шукати способи знищити ХАМАС, не підриваючи своїх відносин з арабськими сусідами.

І це дійсно дуже важливо для Ізраїлю, адже протягом кількох останніх десятиліть ці зусилля створили життєво важливі відносини між Ізраїлем та Йорданією, Єгиптом, Бахрейном, Марокко, Об'єднаними арабськими Еміратами, Катаром і Суданом. А на горизонті вже виднілася і нормалізація відносин з Саудівською Аравією.

І, на жаль для Ізраїлю, лідери цих країн все більше засуджують дії ЦАХАЛ, якби це дивно не звучало.

Як пише NYT, насправді багато близькосхідних регіональних лідерів, приватно підтримують дії Ізраїлю, адже також хотіли б розгромити радикальний ісламізм. Але, ці ж лідери стикаються з внутрішнім тиском власного ж суспільства, яке закликає підтримати Палестину та бойовиків ХАМАС.

Розенталь наводить важливу тезу – Ізраїль має змінити інформаційний вектор цієї війни, аби арабський світ міг підтримати євреїв, але для цього треба змінити риторику щодо палестинців як таких.

Показово те, що якщо Ізраїль не розширить свої цілі таким способом і не донесе їх до лідерів Близького Сходу, він легко потрапить в пастку, розставлену ХАМАС та Іраном.

Тобто, прагнучи просто знищити ХАМАС, Ізраїль підриває будь-яку перспективу регіонального партнерства, посилює вплив Ірану, а також лише розширює верстви арабського населення, які захочуть помститися.