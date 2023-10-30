Прийшли на противагу "автономістам": як ХАМАС побудував у Секторі Гази диктатуру

Палестинські бойовики ХАМАС фактично є владою у Секторі Гази, адже контролюють всі міністерства, телебачення, радіо, соціальну сферу. Проте це зовсім не означає, що у них є підтримка населення.

ХАМАС прийшов до влади демократичним шляхом під час виборів. Про це 24 Каналу розповів колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, зауваживши, що тоді відбувалося протестне голосування проти палестинської автономії, яка дискредитувала себе через корупційні скандали.

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Як живуть люди у Секторі Гази

Населення проголосувало за ХАМАС, але для бойовиків цього виявилося недостатньо. У 2007 році вони знищили більше сотні співробітників палестинської автономії та в такий спосіб зосередили у своїх руках всю владу. Сьогодні ХАМАС контролює все. Без його дозволу люди взагалі нічого не можуть зробити.

"Це не свідчить про те, що все населення Гази підтримує ХАМАС, особливо після того, як відчуло "переваги" цієї влади. Більшість палестинців можуть ненавидіти владу, але перебувають під її гнітом. Ця влада вирішує їхні долі", – розповів Аркадій Міл-Ман.

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Використовують людей, як живий щит

Сьогодні Ізраїль веде бойові дії в північній частині Сектора Гази. До їхнього початку країна всіма можливими способами: повідомленнями на телефони, в соціальних мережах, за допомогою листівок, просила палестинців переїхати на південь.

Ніхто не зацікавлений у тому, щоб завдати шкоди цивільним людям. Як тільки почався напад ХАМАС на Ізраїль, то більшість палестинців одразу зрозуміли, що будуть удари у відповідь, тому самі почали переїжджати,

– додав Міл-Ман.

Проте все-таки залишилася частина людей, яких ХАМАС блокує і не дає їм виїхати з території. Все через те, що для бойовиків ці люди є живим щитом.

Днями спікер Армії оборони Ізраїлю показав іноземним журналістам, де розташований один із центральних штабів ХАМАС. Бойовики побудували бункери та розмістились під лікарнею. Ізраїль дотримується норм Міжнародного гуманітарного права й не атакує школи, лікарні, місця, де перебувають лише цивільні.

Ми бомбимо там, де перебувають терористи, але вони беруть цей живий щит і за ним ховаються. Так у випадку з лікарнею. Ми не можемо знищити один з їхніх центральних штабів через те, що він під лікарнею,

– підкреслив Міл-Ман.

Терористи керуються дуже простою логікою – їм все одно, що знищувати й кого вбивати. Для Ізраїлю сьогоднішня ситуація досить складна, адже країна відносить себе до цивілізованого світу. Відтак, за словами Аркадія Міл-Мана, хоче захистити себе й водночас звільнити палестинців від гніту цієї терористичної організації.

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